Спортивная афиша
г.Кандалакша
30 июня - 15.30
Тяжёлая атлетика. Чемпионат города Кандалакши по силовому экстриму.
г.Кандалакша, Монастырский наволок.
г.Кировск
29 июня - 11.00
Баскетбол. Соревнования по стритболу, посвященные Дню молодёжи.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
1-5 июля
В район реки Куреньга, отправляется военно-патриотическая экспедиция. К участию приглашаются ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Цель экспедиции – военно-патриотическое воспитание, развитие личностных качеств в реальных походных условиях, физическое оздоровление.
Набор в отряд производится по результатам собеседования (Олег Семенович, руководитель экспедиции, тел. 8-964-307-11-71). Заявления на участие в экспедиции принимаются от родителей либо от законных представителей ребёнка. Инвентарь и оборудование предоставляются организацией. Бесплатное питание и хорошее настроение гарантируются.
гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины». Река Куреньга.
5-6 июля
В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.
Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.
«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».
г.Апатиты
30 июня – 14.00
Состоится День молодёжи. Для горожан пройдёт череда интерактивных мероприятий. Апатитский Центр тестирования ГТО приглашает горожан в 14 часов на тематическую площадку на территории открытого хоккейного корта, для которых будут представлена возможность попробовать себя в таких испытаниях как отжимания, пресс, наклон и прыжки с места.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 19а. СШ «Юность».
12 июля – 23.45
В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи».
12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и
г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).
13 июля – 22.30
Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и
г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).
г.Мончегорск
29 июня – 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Апатит» (г.Кировск).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион СШОР.
г.Оленегорск
29 июня – 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори)
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион «Олимп».
г.Заполярный
29 июня - 12.00
Мотоспорт. Открытые соревнования по мотокроссу, посвященные Дню молодёжи.
г.Заполярный, 1539-й км объездной дороги.
ЗАТО г.Североморск
30 июня - 11.00
Пляжный волейбол. Городской турнир среди смешанных команд, посвященный Дню молодёжи.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Стадион Северного флота.
г.Мурманск
29 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 июня - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «Химик» (г.Апатиты)
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 и 30 июня - 11.00
Стрельба. Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе. Возраст участников от 14 лет.
г.Мурманск, 1387 км Ленинградского шоссе, ССОК «Кречет».
1 июля - 19.30
Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. ДЮСШ-10 - «Рубеж».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
2 и 4 июля - 19.30
Кубок Мурманска по футболу. 1/8 финала.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
7 июля – 16.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области по футболу. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Электрон».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.