г.Кандалакша

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

г.Ковдор

6 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

7 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Полярные Зори

6 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

г.Кировск

2-5 июля

В район реки Куреньга, отправилась военно-патриотическая экспедиция. К участию приглашаются ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Цель экспедиции – военно-патриотическое воспитание, развитие личностных качеств в реальных походных условиях, физическое оздоровление.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины». Река Куреньга.

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

6 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

12 июля – 23.45

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи».

12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км ..

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).

13 июля – 22.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км .

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури».

Печенгский район, полуостров Средний.

г.Мончегорск

5-7 июля - 11.00

Чемпионат Мурманской области по городошному спорту.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Спортивная площадка.

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

2 и 4 июля - 19.30

Кубок Мурманска по футболу. 1/8 финала.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

6 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 июля – 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области по футболу. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Электрон».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.