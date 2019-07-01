г.Кировск

1-5 июля

В район реки Куреньга, отправляется военно-патриотическая экспедиция. К участию приглашаются ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Цель экспедиции – военно-патриотическое воспитание, развитие личностных качеств в реальных походных условиях, физическое оздоровление.

Набор в отряд производится по результатам собеседования (Олег Семенович, руководитель экспедиции, тел. 8-964-307-11-71). Заявления на участие в экспедиции принимаются от родителей либо от законных представителей ребёнка. Инвентарь и оборудование предоставляются организацией. Бесплатное питание и хорошее настроение гарантируются.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины». Река Куреньга.

5-6 июля

В Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

12 июля – 23.45

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи».

12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км ..

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).

13 июля – 22.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км .

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

г.Мурманск

1 июля - 19.30

Чемпионат Мурманска по футболу 11х11. ДЮСШ-10 - «Рубеж».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

2 и 4 июля - 19.30

Кубок Мурманска по футболу. 1/8 финала.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 июля – 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области по футболу. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Электрон».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.