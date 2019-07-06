г.Кандалакша

10 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области по футболу. ФК «Кандалакша» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

г.Ковдор

6 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

7 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «ГПС- Мурманск» (г.Мурманск).

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Полярные Зори

6 июля – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - ФК «Мончегорск».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

г.Кировск

6 июля - 12.00

Кроссфит. Открытый чемпионат по функциональному многоборью «Khibiny challenge».

г.Кировск, спорткомплекс «Тирвас».

6 июля - 13.00

Велоспорт. Хибинский Арктик-велотрэйн.

г.Кировск, спорткомплекс «Тирвас», старт на 10 км .

6 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - ФК «Кандалакша».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

6 июля - 12.00

Велоспорт. Хибинский Арктик-велотрэйн. Хибинская 100-километровая приключенческая велогонка. 18+

г.Апатиты, проходная Апатитской ТЭЦ, старт на 100 км .

12 июля – 23.30

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи». 12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км .

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко до 11 км .).

13 июля – 2.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км .

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури».

Печенгский район, полуостров Средний.

г.Мончегорск

6 и 7 июля - 11.00

Чемпионат Мурманской области по городошному спорту.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Спортивная площадка.

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Полярный

6 и 7 июля - 12.00

Пляжный волейбол. IV Открытый турнир Кольской флотилии.

г.Полярный, стадион Кольской флотилии.

ЗАТО г.Североморск

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

6 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «Оленегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 июля - 14.00.

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 июля - 16.00

Футбол. Кубок Мурманска по футболу. 1/8 финала.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 июля - 14.00.

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» - ФК «Оленегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.