14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск позволит учёным собрать уникальную информацию о состоянии арктических биоресурсов и среды их обитания
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Мурманская область. Арктика09.07.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

10 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области по футболу. ФК «Кандалакша» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

г.Ковдор

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Полярные Зори

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

г.Кировск

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

12 июля – 23.30

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи». 12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км.

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко до 11 км.).

13 июля – 2.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км.

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури».

Печенгский район, полуостров Средний.

г.Мончегорск

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

10 июля -  14.00.

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» - ФК «Оленегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

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Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
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Zdoroviak
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