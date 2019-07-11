г.Кандалакша

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

пгт.Умба

13 июля

Пройдёт Поморская гребная регата - ежегодный праздник культуры поморского народа.

Напомним, впервые регата проведена в 1998 году. В соревнованиях могут принять участие все желающие от 14 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или взявшие ее напрокат у местных жителей. Постоянные гости и участники фестиваля – команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга. Участники регаты соревнуются в четырёх номинациях: гонки на 4-х весельных карбасах (3 км); гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (3 км); женские гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (2 км); эстафета (2 км). Основная цель мероприятия - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов, пропаганда здорового образа жизни.

Сегодня регата превратилась в красочный весёлый праздник, но в древности эти соревнования носили вполне прагматичный характер – победители гребной регаты получали лучшие участки для ловли сёмги.

пгт.Умба, акватория Малой Пирь-губы.

г.Ковдор

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Полярные Зори

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

26-28 июля

Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.

Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.

г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).

г.Кировск

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

12 июля – 23.45

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по лёгкой атлетике «Солнечные ночи». 12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км .

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко до 11 км .).

13 июля – 22.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км .

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури».

Печенгский район, полуостров Средний.

г.Мончегорск

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

13 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

14 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.