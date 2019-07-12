г.Кандалакша

13 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».

пгт.Умба

13 июля – 12.00

Пройдёт Поморская гребная регата - ежегодный праздник культуры поморского народа.

Напомним, впервые регата проведена в 1998 году. В соревнованиях могут принять участие все желающие от 14 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или взявшие ее напрокат у местных жителей. Постоянные гости и участники фестиваля – команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга. Участники регаты соревнуются в четырёх номинациях: гонки на 4-х весельных карбасах (3 км); гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (3 км); женские гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (2 км); эстафета (2 км). Основная цель мероприятия - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов, пропаганда здорового образа жизни.

Сегодня регата превратилась в красочный весёлый праздник, но в древности эти соревнования носили вполне прагматичный характер – победители гребной регаты получали лучшие участки для ловли сёмги.

пгт.Умба, акватория Малой Пирь-губы.

г.Ковдор

14 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Ковдор, Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

г.Полярные Зори

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.

26-28 июля

Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.

Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.

г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).

г.Кировск

13 июля - 22.30

Высокогорный пробег «Солнечные ночи».

г.Кировск, от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр.

17 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - ФК «Кандалакша».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

21 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

г.Апатиты

12 июля - 21.00

Лёгкая атлетика. Соревнования по бегу по шоссе «Солнечные ночи».

г.Апатиты, автодорога Апатиты - аэропорт Хибины (от поворота с проспекта Сидоренко).

12 июля – 23.45

В Апатитско-Кировском районе состоятся традиционные соревнования по лёгкой атлетике «Солнечные ночи». 12 июля, в пятницу, пройдут соревнования по бегу на шоссе по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), дистанции: 21,0975 (полумарафон), 10 и 3 км .

г.Апатиты, аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко до 11 км .).

13 июля – 22.30

Состоится горный пробег от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск), дистанции: 10,42 и 4 км .

г.Апатиты, поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури».

Печенгский район, полуостров Средний.

г.Мончегорск

13 июля - 11.00

Велоспорт. Кросс-кантри веломарафон «МончеГория».

г.Мончегорск, улица Грузовая.

13 июля - 12.00

Мотоспорт. Соревнования по мотокроссу, посвященные Дню металлурга.

г.Мончегорск, трасса мотокросса 32 км.

13-14 июля - 13.00

Мини-футбол. Турнир, посвященный Дню металлурга.

г.Мончегорск, стадион СШОР.

16 июля - 18.00

Бадминтон. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

17 июля - 18.00.

Настольный теннис. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

17 июля - 19.00.

Дартс. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

17 июля - 19.45

Плавание. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

20 июля

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.

г.Оленегорск

13 июля - 11.00

Флорбол. Турнир по флорболу.

г.Оленегорск, спорткомплекс АО «Олкон».

13 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - ФК «Мончегорск».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион «Олимп».

с.Териберка

13 июля - 15.00.

Массовый спорт. Летний чемпионат Мурманской области по переноске жён.

с.Териберка, пляж посёлка.

ЗАТО г.Североморск

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

13 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

14 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

17 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «ГПС-Мурманск» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.