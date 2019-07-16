Спортивная афиша
г.Кандалакша
21 июля
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Кандалакша, ул. Курасова. Стадион «Локомотив».
г.Полярные Зори
20 июля
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 7. Городской стадион.
26-28 июля
Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.
Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.
г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).
г.Кировск
17 июля - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - ФК «Кандалакша».
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».
21 июля
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».
Печенгский район
20 июля - 11.00
Веломарафон «Муста-тунтури».
Печенгский район, полуостров Средний.
г.Мончегорск
16 июля - 18.00
Бадминтон. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
17 июля - 18.00.
Настольный теннис. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
17 июля - 19.00.
Дартс. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
17 июля - 19.45
Плавание. Открытое первенство, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
20 июля
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.
ЗАТО г.Североморск
27-28 июля
Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).
ЗАТО г.Североморск.
г.Мурманск
17 июля - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «ГПС-Мурманск» (г.Мурманск).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.