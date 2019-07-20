г.Кандалакша

20 июля - 9.00

Спортивная рыбалка. Соревнования по лову рыбы «Беломорская тресочка».

г.Кандалакша, устье реки Лувеньги.

20 июля - 12.00

Плавание. Заплыв на открытой воде, посвященный Дню военно-морского флота.

г.Кандалакша, оз. Пинозеро.

21 июля - 12.00

Лёгкая атлетика. Забег по пересеченной местности «Волостная Трейл».

г.Кандалакша, Набережная ул., 130. Гостиница «Сполохи».

21 июля - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

пгт.Умба

20 и 21 июля - 11.00

Пляжный волейбол. Турнир «Кубок Белого моря».

пгт.Умба, спортплощадка на ул. Спортивной.

г.Полярные Зори

20 июля - 12.00

Старт традиционного заплыва на открытой воде на озере Пинозеро. Состязания, посвященные Дню Военно-морского флота России, организует клуб «Марафонец» Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС.

Подготовка и допуск спортсменов к соревнованиям начнутся в 10.00.

г.Полярные Зори, набережная парка «Наш парк», акватория озера Пинозеро.

20 и 21 июля - 12.00

Алтимат фрисби. Всероссийский турнир.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

26-28 июля

Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.

Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.

г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).

г.Кировск

21 июля – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. «Апатит» (г.Кировск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».

Печенгский район

20 июля - 11.00

Веломарафон «Муста-тунтури». На полуострове Средний состоится веломарафон «Муста-Тунтури» – самый северный в мире марафон кросс-кантри. Под незаходящим солнцем профессионалам предстоит преодолеть трассу протяженностью 110 км, дистанции-спутники для новичков и любителей – 25 и 50 км.

В 11.00 состоится старт на дистанцию 110 км, в 11.10 – на 50 км, в 11.20 – на 25 км.

Один из самых зрелищных этапов ежегодного кубка веломарафонов Мурманской области проходит в уникальном природном и историческом месте: полуостров Средний – природный парк и самая северная точка фронта Второй мировой войны. Маршрут марафона проходит вдоль реки Титовка, через хребет Муста-Тунтури вдоль побережья через перевал и обратно. Это сложная трасса с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами.

Печенгский район, полуостров Средний, р. Титовка.

г.Заполярный

20 июля - 12.00

Волейбол. Турнир, посвященный Дню металлурга.

г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».

20 июля - 13.00

Баскетбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.

г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».

20 июля - 15.00

Футбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.

г.Заполярный, ул.Крупской, 2а. Стадион школы № 19.

21 июля - 11.00

Бадминтон. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.

г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».

г.Мончегорск

20 июля - 10.00

Городошный спорт. Командное первенство Мончегорска, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Корт стадиона СШОР.

20 июля - 11.00

Лёгкая атлетика. Открытое первенство Мончегорска по легкоатлетическому кроссу, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, городской парк им. С.Е. Бровцева.

20 июля - 11.30

Скандинавская ходьба. Открытое первенство Мончегорска, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, городской парк им. С. Е. Бровцева.

20 июля - 12.00

Автоспорт. Джип-шоу, посвященное Дню металлурга.

г.Мончегорск, посёлок Верхний Нюд.

20 июля - 12.00

Флорбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.

г.Мончегорск, прсп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».

20 июля - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - ФК «Кандалакша».

г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Стадион СШОР.

21 июля - 12.00

Водный туризм. Туристическая регата, посвященная Дню металлурга. Открытое лично-командное первенство.

г.Мончегорск, оз. Комсомольское.

ЗАТО г.Североморск

20 июля - 10.00

Водно-моторный спорт. Соревнования «Арктический глиссер-2019».

ЗАТО г.Североморск, устье реки Ваенги.

27-28 июля

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

21 июля – 13.00

Состоится товарищеский матч по дворовому футболу среди школьников 14-17 лет, не занимающихся футболом профессионально. Матч проводится в преддверии старта всероссийской акции «Уличный Красава» «Молодёжки ОНФ», направленной на привлечение школьников к футболу, пропаганды спорта и здорового образа жизни.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. МБОУ СОШ № 50, спортивная площадка.