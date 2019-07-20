Спортивная афиша
г.Кандалакша
20 июля - 9.00
Спортивная рыбалка. Соревнования по лову рыбы «Беломорская тресочка».
г.Кандалакша, устье реки Лувеньги.
20 июля - 12.00
Плавание. Заплыв на открытой воде, посвященный Дню военно-морского флота.
г.Кандалакша, оз. Пинозеро.
21 июля - 12.00
Лёгкая атлетика. Забег по пересеченной местности «Волостная Трейл».
г.Кандалакша, Набережная ул., 130. Гостиница «Сполохи».
21 июля - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».
пгт.Умба
20 и 21 июля - 11.00
Пляжный волейбол. Турнир «Кубок Белого моря».
пгт.Умба, спортплощадка на ул. Спортивной.
г.Полярные Зори
20 июля - 12.00
Старт традиционного заплыва на открытой воде на озере Пинозеро. Состязания, посвященные Дню Военно-морского флота России, организует клуб «Марафонец» Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС.
Подготовка и допуск спортсменов к соревнованиям начнутся в 10.00.
г.Полярные Зори, набережная парка «Наш парк», акватория озера Пинозеро.
20 и 21 июля - 12.00
Алтимат фрисби. Всероссийский турнир.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.
26-28 июля
Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.
Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.
г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).
г.Кировск
21 июля – 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. «Апатит» (г.Кировск) - «Химик» (г.Апатиты).
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион «Горняк».
Печенгский район
20 июля - 11.00
Веломарафон «Муста-тунтури». На полуострове Средний состоится веломарафон «Муста-Тунтури» – самый северный в мире марафон кросс-кантри. Под незаходящим солнцем профессионалам предстоит преодолеть трассу протяженностью 110 км, дистанции-спутники для новичков и любителей – 25 и 50 км.
В 11.00 состоится старт на дистанцию 110 км, в 11.10 – на 50 км, в 11.20 – на 25 км.
Один из самых зрелищных этапов ежегодного кубка веломарафонов Мурманской области проходит в уникальном природном и историческом месте: полуостров Средний – природный парк и самая северная точка фронта Второй мировой войны. Маршрут марафона проходит вдоль реки Титовка, через хребет Муста-Тунтури вдоль побережья через перевал и обратно. Это сложная трасса с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами.
Печенгский район, полуостров Средний, р. Титовка.
г.Заполярный
20 июля - 12.00
Волейбол. Турнир, посвященный Дню металлурга.
г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».
20 июля - 13.00
Баскетбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.
г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».
20 июля - 15.00
Футбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.
г.Заполярный, ул.Крупской, 2а. Стадион школы № 19.
21 июля - 11.00
Бадминтон. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.
г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Дворец спорта «Строитель».
г.Мончегорск
20 июля - 10.00
Городошный спорт. Командное первенство Мончегорска, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Корт стадиона СШОР.
20 июля - 11.00
Лёгкая атлетика. Открытое первенство Мончегорска по легкоатлетическому кроссу, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, городской парк им. С.Е. Бровцева.
20 июля - 11.30
Скандинавская ходьба. Открытое первенство Мончегорска, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, городской парк им. С. Е. Бровцева.
20 июля - 12.00
Автоспорт. Джип-шоу, посвященное Дню металлурга.
г.Мончегорск, посёлок Верхний Нюд.
20 июля - 12.00
Флорбол. Товарищеская встреча, посвященная Дню металлурга.
г.Мончегорск, прсп.Кирова, 5. Спорткомплекс «Гольфстрим».
20 июля - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - ФК «Кандалакша».
г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Стадион СШОР.
21 июля - 12.00
Водный туризм. Туристическая регата, посвященная Дню металлурга. Открытое лично-командное первенство.
г.Мончегорск, оз. Комсомольское.
ЗАТО г.Североморск
20 июля - 10.00
Водно-моторный спорт. Соревнования «Арктический глиссер-2019».
ЗАТО г.Североморск, устье реки Ваенги.
27-28 июля
Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол).
ЗАТО г.Североморск.
г.Мурманск
21 июля – 13.00
Состоится товарищеский матч по дворовому футболу среди школьников 14-17 лет, не занимающихся футболом профессионально. Матч проводится в преддверии старта всероссийской акции «Уличный Красава» «Молодёжки ОНФ», направленной на привлечение школьников к футболу, пропаганды спорта и здорового образа жизни.
г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. МБОУ СОШ № 50, спортивная площадка.