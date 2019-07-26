Кандалакшский район

26-28 июля - 12.00

Водные виды спорта. Х открытый турнир по водным видам спорта «Атомная регата-2019».

Кандалакшский район, старое русло реки Нива.

г.Полярные Зори

26-28 июля

Состоится открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом» «Атомная регата - 2019». Традиционные соревнования, организаторами которых выступают филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС, а партнером является филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», пройдут уже в десятый раз. В программу юбилейной «Атомной регаты» включены такие популярные водные дисциплины как сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя. Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций.

Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши. В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке. Для всех желающих будет работать фуд корт.

г.Полярные Зори.Старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп.Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива (географические координаты – 67.302046, 32.503958).

27 и 28 июля - 11.00

Футбол. Шестой открытый кубок г. Полярные Зори по футболу среди команд Северо-Западного региона, посвященный 65-летию атомной энергетики.

г.Полярные Зори, городской стадион.

28 и 29 июля - 12.00

Футбол. Открытый Кубок по футболу «Битва на Севере» среди любительских команд Мурманской области.

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

27 июня - 12.00

Массовый спорт. Гонка с препятствиями «KIROVSK NINJA-SPRINT».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

27 июля – 11.00

Чемпионат Мурманской области (пляжный волейбол). Пройдут региональные соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Программа соревнований: 10.00-11.00 - приём заявок, допуск участников, жеребьевка, составление расписания игр; 11.00 - открытие соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Площадка центрального стадиона.

пгт.Кильдинстрой

27 июля - 12.00

Гонка героев «Заполярный рубеж».

пгт.Кильдинстрой, военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот».