с.Териберка

3 августа - 12.00-17.00

II трейловый забег по пересеченной местности под названием «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка» в красивейшем и известном на весь мир месте на побережье вод Северного Ледовитого океана, посёлке Териберка, расположенном на Кольском полуострове в зоне тундры.

Цель мероприятия: продвижение туристических возможностей Мурманской области, популяризация трейловых, экстремальных забегов и бегового любительского движения как одного из самых полезных и доступных видов активности в Мурманской области. Местный пейзаж был использован режиссером Звягинцевым в нашумевшем фильме «Левиафан», где показал серость и уныние российской глубинки, но организаторы желают показать другую Териберку – красивую и живописную.

Описание мероприятия:

Участникам предстоит преодолеть 21,1 км (полумарафон) или на выбор дистанции-спутники 10 и 5 км через живописный природный рельеф вдоль берега Баренцева моря по пляжу в заполярную тундру, по горным тропам и заболоченным места, каменисто-щебеночным россыпям естественного происхождения.

В забеге примут участие спортсмены и любители бега не только из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы, но и из других регионов России (Алтайский край, Башкортостан, Карелия, Краснодарский край, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская области).

В преддверии мероприятия участники провели экологические акции по уборке прибрежной полосы побережья Баренцева моря. Экологическая акция будет проведена и после забега. После наших проектов Териберка становится только чище.

После финиша участников ждет награждение и горячее питание.

с.Териберка, Кольский район.