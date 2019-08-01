с.Териберка

3 августа - 12.00-17.00

II трейловый забег по пересеченной местности под названием «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка» в красивейшем и известном на весь мир месте на побережье вод Северного Ледовитого океана, посёлке Териберка, расположенном на Кольском полуострове в зоне тундры.

Цель мероприятия: продвижение туристических возможностей Мурманской области, популяризация трейловых, экстремальных забегов и бегового любительского движения как одного из самых полезных и доступных видов активности в Мурманской области. Местный пейзаж был использован режиссером Звягинцевым в нашумевшем фильме «Левиафан», где показал серость и уныние российской глубинки, но организаторы желают показать другую Териберку – красивую и живописную.

Описание мероприятия:

Участникам предстоит преодолеть 21,1 км (полумарафон) или на выбор дистанции-спутники 10 и 5 км через живописный природный рельеф вдоль берега Баренцева моря по пляжу в заполярную тундру, по горным тропам и заболоченным места, каменисто-щебеночным россыпям естественного происхождения.

В забеге примут участие спортсмены и любители бега не только из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы, но и из других регионов России (Алтайский край, Башкортостан, Карелия, Краснодарский край, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская области).

В преддверии мероприятия участники провели экологические акции по уборке прибрежной полосы побережья Баренцева моря. Экологическая акция будет проведена и после забега. После наших проектов Териберка становится только чище.

После финиша участников ждет награждение и горячее питание.

с.Териберка, Кольский район.

г.Апатиты

В Апатитах на спортивных объектах стадиона «Олимп» и спортшколы «Юность» отметят праздник Всероссийский день физкультурника. В программе Дня физкультурника соревнования по ночному ориентированию, парному многоборью «Фит Челлендж», детские гонки на самокатах «Спортландия», марафон ГТО, турниры по пляжному волейболу и стритболу, финал Кубка Мурманской области по футболу между командами ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск».

Программа физкультурных и спортивных мероприятий Дня физкультурника может меняться из-за погодных условий и числа участников.

10 августа - 0.00-3.00

Ночное ориентирование. От 18 лет и старше. Проводит Федерация спортивного ориентирования г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет». Лыжный стадион.

10 августа - 11.00-13.00

«Фит Челленж»: парное многоборье. Мужчина и женщина, 18 лет и старше. Фитнес-клубы: «Максимал-джим», «Скульптор тела» при участии студии танца «Пульс»

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», беговые дорожки.

10 августа - 13.00-15.00

Спортландия: детские гонки на самокатах. Дети 4-7 лет

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность», открытый хоккейный корт.

10 августа - 13.00-15.00

Площадка ГТО - марафон ГТО. Центр тестирования ГТО. Для всех желающих.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».

10 августа -15.00-17.00

Финал Кубка Мурманской области по футболу ФК «Кандалакша» - ФК «Динамо-ГПС». Федерация футбола Мурманской области при участии студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», футбольное поле.

10 августа - 11.00-21.00

Турнир по пляжному волейболу. Команды от 14 лет. Федерация волейбола г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», площадка для пляжного волейбола.

10 августа - 11.00-19.00

Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Команды до 16 лет, 17-18 лет, 19 и старше. СШ «Юность», федерация баскетбола г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», универсальная площадка.