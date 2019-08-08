г.Ковдор

18 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Кировск

11 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.

18 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.

г.Апатиты

В Апатитах на спортивных объектах стадиона «Олимп» и спортшколы «Юность» отметят праздник Всероссийский день физкультурника. В программе Дня физкультурника соревнования по ночному ориентированию, парному многоборью «Фит Челлендж», детские гонки на самокатах «Спортландия», марафон ГТО, турниры по пляжному волейболу и стритболу, финал Кубка Мурманской области по футболу между командами ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск».

Программа физкультурных и спортивных мероприятий Дня физкультурника может меняться из-за погодных условий и числа участников.

10 августа - 0.00-3.00

Ночное ориентирование. От 18 лет и старше. Проводит Федерация спортивного ориентирования г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет». Лыжный стадион.

10 августа - 11.00-13.00

«Фит Челленж»: парное многоборье. Мужчина и женщина, 18 лет и старше. Фитнес-клубы: «Максимал-джим», «Скульптор тела» при участии студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», беговые дорожки.

10 августа - 13.00-15.00

Спортландия: детские гонки на самокатах. Дети 4-7 лет

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность», открытый хоккейный корт.

10 августа - 13.00-15.00

Площадка ГТО - марафон ГТО. Центр тестирования ГТО. Для всех желающих.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».

10 августа -15.00-17.00

Финал Кубка Мурманской области по футболу ФК «Кандалакша» - ФК «Динамо-ГПС». Федерация футбола Мурманской области при участии студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», футбольное поле.

10 августа - 11.00-21.00

Турнир по пляжному волейболу. Команды от 14 лет. Федерация волейбола г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», площадка для пляжного волейбола.

10 августа - 11.00-19.00

Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Команды до 16 лет, 17-18 лет, 19 и старше. СШ «Юность», федерация баскетбола г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», универсальная площадка.

11 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Городской стадион.

17 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Апатиты, ул Фестивальная, 10а. Городской стадион.

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

10 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.

16-18 августа - 11.00

Первенство Мурманской области по парусному спорту.

г.Мончегорск. Водная станция.

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

10 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

8 августа - 12.00

Накануне Дня физкультурника Андрей Чибис проведёт встречу с физкультурным активом Мурманской области. В этом году День физкультурника отмечается в России в 80-й раз. Глава региона отметит федеральными и региональными наградами вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области представителей физкультурного актива региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

10 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

17 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».