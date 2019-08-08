Спортивная афиша
г.Ковдор
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
г.Кировск
11 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.
г.Апатиты
В Апатитах на спортивных объектах стадиона «Олимп» и спортшколы «Юность» отметят праздник Всероссийский день физкультурника. В программе Дня физкультурника соревнования по ночному ориентированию, парному многоборью «Фит Челлендж», детские гонки на самокатах «Спортландия», марафон ГТО, турниры по пляжному волейболу и стритболу, финал Кубка Мурманской области по футболу между командами ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск».
Программа физкультурных и спортивных мероприятий Дня физкультурника может меняться из-за погодных условий и числа участников.
10 августа - 0.00-3.00
Ночное ориентирование. От 18 лет и старше. Проводит Федерация спортивного ориентирования г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет». Лыжный стадион.
10 августа - 11.00-13.00
«Фит Челленж»: парное многоборье. Мужчина и женщина, 18 лет и старше. Фитнес-клубы: «Максимал-джим», «Скульптор тела» при участии студии танца «Пульс».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», беговые дорожки.
10 августа - 13.00-15.00
Спортландия: детские гонки на самокатах. Дети 4-7 лет
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность», открытый хоккейный корт.
10 августа - 13.00-15.00
Площадка ГТО - марафон ГТО. Центр тестирования ГТО. Для всех желающих.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».
10 августа -15.00-17.00
Финал Кубка Мурманской области по футболу ФК «Кандалакша» - ФК «Динамо-ГПС». Федерация футбола Мурманской области при участии студии танца «Пульс».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», футбольное поле.
10 августа - 11.00-21.00
Турнир по пляжному волейболу. Команды от 14 лет. Федерация волейбола г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», площадка для пляжного волейбола.
10 августа - 11.00-19.00
Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Команды до 16 лет, 17-18 лет, 19 и старше. СШ «Юность», федерация баскетбола г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», универсальная площадка.
11 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Городской стадион.
17 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул Фестивальная, 10а. Городской стадион.
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
10 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.
16-18 августа - 11.00
Первенство Мурманской области по парусному спорту.
г.Мончегорск. Водная станция.
23-25 августа - 11.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».
г.Мончегорск. Водная станция.
г.Оленегорск
10 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
г.Мурманск
8 августа - 12.00
Накануне Дня физкультурника Андрей Чибис проведёт встречу с физкультурным активом Мурманской области. В этом году День физкультурника отмечается в России в 80-й раз. Глава региона отметит федеральными и региональными наградами вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области представителей физкультурного актива региона.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.
10 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
17 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 11.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».