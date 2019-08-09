г.Кандалакша

9 августа - 16.00

Турнир по стритболу «Волонтерский стритбол».

г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Центр «Гармония».

г.Ковдор

10 августа - 15.00

Футбол. Матчевая встреча, посвященная Дню физкультурника. «Авангард» - «Юность».

г.Ковдор, ул.Сухачёва, 5а. Стадион «Чайка».

10 августа - 15.00

Соревнования по стритболу, посвященные Дню физкультурника.

г.Ковдор, ул.Сухачёва, 5а. Стадион «Чайка».

18 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Кировск

10 августа - 11.20

Массовый спорт. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

10 августа - 11.30

Лёгкая атлетика. Кросс, посвященный Дню физкультурника.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

11 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.

18 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.

г.Апатиты

В Апатитах на спортивных объектах стадиона «Олимп» и спортшколы «Юность» отметят праздник Всероссийский день физкультурника. В программе Дня физкультурника соревнования по ночному ориентированию, парному многоборью «Фит Челлендж», детские гонки на самокатах «Спортландия», марафон ГТО, турниры по пляжному волейболу и стритболу, финал Кубка Мурманской области по футболу между командами ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск».

Программа физкультурных и спортивных мероприятий Дня физкультурника может меняться из-за погодных условий и числа участников.

10 августа - 0.00-3.00

Ночное ориентирование. От 18 лет и старше. Проводит Федерация спортивного ориентирования г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет». Лыжный стадион.

10 августа - 11.00-13.00

«Фит Челленж»: парное многоборье. Мужчина и женщина, 18 лет и старше. Фитнес-клубы: «Максимал-джим», «Скульптор тела» при участии студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», беговые дорожки.

10 августа - 13.00

Гонки на самокатах «Спортландия».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец, открытый хоккейный корт спортшколы «Юность».

10 августа - 11.00-21.00

Турнир по пляжному волейболу. Команды от 14 лет. Федерация волейбола г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», площадка для пляжного волейбола.

10 августа - 11.00-19.00

Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Команды до 16 лет, 17-18 лет, 19 и старше. СШ «Юность», федерация баскетбола г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», универсальная площадка.

10 августа - 13.00-15.00

Спортландия: детские гонки на самокатах. Дети 4-7 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность», открытый хоккейный корт.

10 августа - 13.00-15.00

Площадка ГТО - марафон ГТО. Центр тестирования ГТО. Для всех желающих.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».

10 августа -15.00-17.00

Финал Кубка Мурманской области по футболу ФК «Кандалакша» - ФК «Динамо-ГПС». Федерация футбола Мурманской области при участии студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», футбольное поле.

11 августа - 14.00

Футбол. Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

17 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

10 августа - 10.00

Городошный спорт. Соревнования, посвященные Дню физкультурника.

г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Городошный корт СШОР.

10 августа - 12.00

Акция ВФСК ГТО «Я выбираю спорт».

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Площадка возле ФОКа «Умка».

11 августа - 12.00

Мини-футбол. Турнир, посвященный Дню физкультурника.

г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14.Стадион СШОР.

10 августа - 12.00

Баскетбол. Массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч».

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Площадка возле ФОКа «Умка».

10 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.

16-18 августа - 11.00

Первенство Мурманской области по парусному спорту.

г.Мончегорск. Водная станция.

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

10 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Заполярный

10 августа - 11.00

Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню физкультурника.

г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Стадион спорткомплекса «Строитель».

10 августа - 11.00

Скандинавская ходьба. Открытое первенство Печенгского района по северной (скандинавской) ходьбе.

г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Стадион спорткомплекса «Строитель».

г.Кола

9 августа - 12.00

В рамках партпроекта «Детский спорт» состоятся «Веселые старты», приуроченные к Дню физкультурника. Мероприятие проводится в физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном по проекту партии «Единая Россия» «Строительство ФОКов» в 2013 году.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова; председатель Регионального координационного совета сторонников, член Общественной палаты РФ и Мурманской области Юлия Величко; председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Детский спорт», депутат Совета депутатов гп. Мурмаши, член фракции «Единая Россия», директор ДЮСШ Кольского района Валерий Маган; учащиеся школ Кольского района.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс Кольского района.

г.Мурманск

10 августа - 8.30

Соревнования по дворовому футболу.

На Центральном стадионе профсоюзов пройдёт городской праздник – День физкультурника. Всех гостей мероприятия ждут увлекательные соревнования, эстафеты, показательные выступления.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 августа - 10.00

В рамках городского праздника – День физкультурника состоятся массовые Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 августа - 11.00

В рамках городского праздника – День физкультурника состоится парад участников соревнований и ветеранов спорта.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 августа - 11.20

В рамках городского праздника – День физкультурника состоится общая разминка. На празднике будут организованы веселые старты для дошкольников, состязания на беговелах, полоса препятствий, конкурсы спортивных рекордов, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По завершению праздника состоится торжественное награждение.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 августа - 11.45

«Чайные бега». Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш». 0+

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

10 августа -14.00.

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

12 августа - 19.30

Футбол. Кубок Мурманска. Полуфинальные игры.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

13 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Ветераны» - «Динамо-ФССП».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

17 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».