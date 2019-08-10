Спортивная афиша
г.Ковдор
10 августа - 15.00
Футбол. Матчевая встреча, посвященная Дню физкультурника. «Авангард» - «Юность».
г.Ковдор, ул.Сухачёва, 5а. Стадион «Чайка».
10 августа - 15.00
Соревнования по стритболу, посвященные Дню физкультурника.
г.Ковдор, ул.Сухачёва, 5а. Стадион «Чайка».
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
г.Кировск
10 августа - 11.20
Массовый спорт. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Торжественное открытие.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
10 августа - 11.30
Лёгкая атлетика. Кросс, посвященный Дню физкультурника.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.
г.Апатиты
В Апатитах на спортивных объектах стадиона «Олимп» и спортшколы «Юность» отметят праздник Всероссийский день физкультурника. В программе Дня физкультурника соревнования по ночному ориентированию, парному многоборью «Фит Челлендж», детские гонки на самокатах «Спортландия», марафон ГТО, турниры по пляжному волейболу и стритболу, финал Кубка Мурманской области по футболу между командами ФК «Кандалакша» и «ГПС-Мурманск».
Программа физкультурных и спортивных мероприятий Дня физкультурника может меняться из-за погодных условий и числа участников.
10 августа - 0.00-3.00
Ночное ориентирование. От 18 лет и старше. Проводит Федерация спортивного ориентирования г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет». Лыжный стадион.
10 августа - 11.00-13.00
«Фит Челленж»: парное многоборье. Мужчина и женщина, 18 лет и старше. Фитнес-клубы: «Максимал-джим», «Скульптор тела» при участии студии танца «Пульс».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», беговые дорожки.
10 августа - 13.00
Гонки на самокатах «Спортландия».
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец, открытый хоккейный корт спортшколы «Юность».
10 августа - 11.00-21.00
Турнир по пляжному волейболу. Команды от 14 лет. Федерация волейбола г.Апатиты.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», площадка для пляжного волейбола.
10 августа - 11.00-19.00
Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Команды до 16 лет, 17-18 лет, 19 и старше. СШ «Юность», федерация баскетбола г. Апатиты.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», универсальная площадка.
10 августа - 13.00-15.00
Спортландия: детские гонки на самокатах. Дети 4-7 лет.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность», открытый хоккейный корт.
10 августа - 13.00-15.00
Площадка ГТО - марафон ГТО. Центр тестирования ГТО. Для всех желающих.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. МАУ СШ «Юность».
10 августа -15.00-17.00
Финал Кубка Мурманской области по футболу ФК «Кандалакша» - ФК «Динамо-ГПС». Федерация футбола Мурманской области при участии студии танца «Пульс».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп», футбольное поле.
11 августа - 14.00
Футбол. Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».
17 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
10 августа - 10.00
Городошный спорт. Соревнования, посвященные Дню физкультурника.
г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14. Городошный корт СШОР.
10 августа - 12.00
Акция ВФСК ГТО «Я выбираю спорт».
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Площадка возле ФОКа «Умка».
10 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 10 тур. Встречаются команды «Мончегорск» и «Арсенал».
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Городской стадион.
11 августа - 12.00
Мини-футбол. Турнир, посвященный Дню физкультурника.
г.Мончегорск, Нюдовская ул., 14.Стадион СШОР.
10 августа - 12.00
Баскетбол. Массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч».
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Площадка возле ФОКа «Умка».
10 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Мончегорск, ул. Нагорная 17. Городской стадион.
16-18 августа - 11.00
Первенство Мурманской области по парусному спорту.
г.Мончегорск. Водная станция.
23-25 августа - 11.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».
г.Мончегорск. Водная станция.
г.Оленегорск
10 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 10 тур. Сыграют команды «Оленегорск» и «Кандалакша».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
г.Заполярный
10 августа - 11.00
Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню физкультурника.
г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Стадион спорткомплекса «Строитель».
10 августа - 11.00
Скандинавская ходьба. Открытое первенство Печенгского района по северной (скандинавской) ходьбе.
г.Заполярный, ул.Ленина, 1. Стадион спорткомплекса «Строитель».
г.Мурманск
10 августа - 8.30
Соревнования по дворовому футболу.
На Центральном стадионе профсоюзов пройдёт городской праздник – День физкультурника. Всех гостей мероприятия ждут увлекательные соревнования, эстафеты, показательные выступления.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
10 августа - 10.00
В рамках городского праздника – День физкультурника состоятся массовые Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч». В этот день соревнования по баскетболу пройдут в 79 городах России. В Мурманской области основные соревнования состоятся в Мурманске. Для участия в состязаниях подали заявки 25 команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
10 августа - 11.00
Спортивно-игровой праздник «Спорт начинается с детства», посвященный Дню физкультурника.
г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
10 августа - 11.00
Спортивная познавательная программа.
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.
10 августа - 11.00
В рамках городского праздника – День физкультурника состоится парад участников соревнований и ветеранов спорта.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
10 августа - 11.20
В рамках городского праздника – День физкультурника состоится общая разминка. На празднике будут организованы веселые старты для дошкольников, состязания на беговелах, полоса препятствий, конкурсы спортивных рекордов, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По завершению праздника состоится торжественное награждение.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
10 августа - 11.45
«Чайные бега». Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш». 0+
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
10 августа -14.00.
Футбол. Чемпионат Мурманской области. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 10 тур. «Электрон» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
12 августа - 19.30
Футбол. Кубок Мурманска. Полуфинальные игры.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
13 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «Ветераны» - «Динамо-ФССП».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
17 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 11.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».