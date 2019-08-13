Спортивная афиша
г.Ковдор
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
г.Кировск
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.
г.Апатиты
17 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион.
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
16-18 августа - 11.00
Первенство Мурманской области по парусному спорту.
г.Мончегорск. Водная станция.
23-25 августа - 11.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».
г.Мончегорск. Водная станция.
г.Оленегорск
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
г.Мурманск
13 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «Ветераны» - «Динамо-ФССП».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
17 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 11.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».