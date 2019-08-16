Вводятся дополнительные рейсы на автобусном маршруте № 106Для удобства родителей в детских поликлиниках Мурманской области вводятся дополнительные рабочие дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.08.19 08:30

Спортивная афиша

г.Ковдор

17 августа - 11.30

Веломарафон «Потапыч» в дисциплине кросскантри. 18+

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

18 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - ФК «Оленегорск».

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

п.Енский.

17 августа - 12.00

Летний этнофестиваль «Гиперборея». 6+

Ковдорский район, посёлок Енский.

17 августа - 13.00

Массовый спорт. Экстремальная гонка «ЕвроВызов», посвященная празднованию Дня «ЕвроХима».

Ковдорский район, посёлок Енский.

г.Полярные Зори

17 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ГПС-Мурманск».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7а. Городской стадион.

г.Кировск

18 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (Кировск) - «Электрон» (Мурманск).

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Городской стадион.

г.Апатиты

17 августа - 11.00

Пейнтбол. Соревнования на призы объединенной профсоюзной организации «Апатит» «Tippmann-Apatite Cup 2019» .

г.Апатиты, ул. Чехова, 17а. Стадион бывшей спортшколы.

17 августа -14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Мончегорск».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион  «Олимп».

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

17 и 18 августа - 11.00

Парусный спорт. Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника.

г.Мончегорск, водная станция.

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

Кольский район

17 и 18  августа - 10.00

В Мурманской области будет проходить межрегиональный страйкбольный турнир «Атомный сон». Состязания способствуют освоению и совершенствованию военно-спортивных приемов и навыков, необходимых для защиты Отечества, повышению авторитета и престижа военной и правоохранительной службы, сохранению и приумножению патриотических традиций.

Турнир направлен на приобщение жителей области к активному коллективному отдыху на природе, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Игра будет проходить в Кольском районе, ориентир – озеро Верхнее Собачье. Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области, отделения ДОСААФ России Мурманской области и администрации Кольского района. Организаторами турнира выступают Молодежный центр содействия развитию социальных инициатив «ЮВЕНТА», крупнейшая страйкбольная команда Мурманской области «Mercs» (командир Дмитрий Афиногенов).

Программа турнира: 16 августа - заезд участников; 17 августа - 10.00 – начало регистрации;  15.00 – старт игры; 18 августа - 15.00 – окончание игры.

На игровую площадку допускаются только зарегистрированные команды. Вход для зрителей – свободный.

Кольский район, озеро Верхнее Собачье.

г.Мурманск

17 августа - 11.45

«Чайные бега». Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш». 0+

г.Мурманск, Долина Уюта.

17 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - ФК «Кандалакша».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

19 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска.  ДЮСШ-10 - АМК.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

20 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска.  ДинамоФССП - ГПС-Мурманск.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс  «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс  «Долина Уюта».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
Надежда
10.08.19 12:24
Кто должен делать ремонт электросети в тамбуре на площадке пятого этажа (на двух хозяев)? *** Надежда, если Вы пишете об освещении лестничной площадки, хоть и в одной половине этажа, то это тоже яв
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуРубль решил потеснить доллар-PRO ЭнергетикуДолги территориальных электросетевых организаций перед «Россети Северо-Запад» в Мурманской области превышают 200 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовал: 301 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика