Спортивная афиша
г.Ковдор
17 августа - 11.30
Веломарафон «Потапыч» в дисциплине кросскантри. 18+
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».
18 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. II круг. «Горняк» (г.Ковдор) - ФК «Оленегорск».
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
п.Енский.
17 августа - 12.00
Летний этнофестиваль «Гиперборея». 6+
Ковдорский район, посёлок Енский.
17 августа - 13.00
Массовый спорт. Экстремальная гонка «ЕвроВызов», посвященная празднованию Дня «ЕвроХима».
Ковдорский район, посёлок Енский.
г.Полярные Зори
17 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ГПС-Мурманск».
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7а. Городской стадион.
г.Кировск
18 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. II круг. Встречаются команды «Апатит» и «Электрон».
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк
г.Апатиты
17 августа - 11.00
Пейнтбол. Соревнования на призы объединенной профсоюзной организации «Апатит» «Tippmann-Apatite Cup 2019» .
г.Апатиты, ул. Чехова, 17а. Стадион бывшей спортшколы.
17 августа -14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Мончегорск».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион «Олимп».
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
17 и 18 августа - 11.00
Парусный спорт. Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника.
г.Мончегорск, водная станция.
23-25 августа - 11.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».
г.Мончегорск. Водная станция.
г.Оленегорск
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
Кольский район
17 и 18 августа - 10.00
В Мурманской области будет проходить межрегиональный страйкбольный турнир «Атомный сон». Состязания способствуют освоению и совершенствованию военно-спортивных приемов и навыков, необходимых для защиты Отечества, повышению авторитета и престижа военной и правоохранительной службы, сохранению и приумножению патриотических традиций.
Турнир направлен на приобщение жителей области к активному коллективному отдыху на природе, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Игра будет проходить в Кольском районе, ориентир – озеро Верхнее Собачье. Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области, отделения ДОСААФ России Мурманской области и администрации Кольского района. Организаторами турнира выступают Молодежный центр содействия развитию социальных инициатив «ЮВЕНТА», крупнейшая страйкбольная команда Мурманской области «Mercs» (командир Дмитрий Афиногенов).
Программа турнира: 16 августа - заезд участников; 17 августа - 10.00 – начало регистрации; 15.00 – старт игры; 18 августа - 15.00 – окончание игры.
На игровую площадку допускаются только зарегистрированные команды. Вход для зрителей – свободный.
Кольский район, озеро Верхнее Собачье.
г.Мурманск
17 августа - 11.45
«Чайные бега». Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш». 0+
г.Мурманск, Долина Уюта.
17 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 11 тур. Встречаются команды «Арсенал» и «Кандалакша».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1, Центральный стадион профсоюзов.
17 августа - 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 11 тур. Встречаются команды «ГПС-Мурманск» и «КолАтом».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1, Центральный стадион профсоюзов.
19 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - АМК.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
20 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. ДинамоФССП - ГПС-Мурманск.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 11.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».