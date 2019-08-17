г.Ковдор

17 августа - 11.30

Веломарафон «Потапыч» в дисциплине кросскантри. 18+

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

18 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. II круг. «Горняк» (г.Ковдор) - ФК «Оленегорск».

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

п.Енский.

17 августа - 12.00

Летний этнофестиваль «Гиперборея». 6+

Ковдорский район, посёлок Енский.

17 августа - 13.00

Массовый спорт. Экстремальная гонка «ЕвроВызов», посвященная празднованию Дня «ЕвроХима».

Ковдорский район, посёлок Енский.

г.Полярные Зори

17 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ГПС-Мурманск».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7а. Городской стадион.

г.Кировск

18 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. II круг. Встречаются команды «Апатит» и «Электрон».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк

г.Апатиты

17 августа - 11.00

Пейнтбол. Соревнования на призы объединенной профсоюзной организации «Апатит» «Tippmann-Apatite Cup 2019» .

г.Апатиты, ул. Чехова, 17а. Стадион бывшей спортшколы.

17 августа -14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Мончегорск».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. Городской стадион «Олимп».

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

17 и 18 августа - 11.00

Парусный спорт. Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника.

г.Мончегорск, водная станция.

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

Кольский район

17 и 18 августа - 10.00

В Мурманской области будет проходить межрегиональный страйкбольный турнир «Атомный сон». Состязания способствуют освоению и совершенствованию военно-спортивных приемов и навыков, необходимых для защиты Отечества, повышению авторитета и престижа военной и правоохранительной службы, сохранению и приумножению патриотических традиций.

Турнир направлен на приобщение жителей области к активному коллективному отдыху на природе, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Игра будет проходить в Кольском районе, ориентир – озеро Верхнее Собачье. Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области, отделения ДОСААФ России Мурманской области и администрации Кольского района. Организаторами турнира выступают Молодежный центр содействия развитию социальных инициатив «ЮВЕНТА», крупнейшая страйкбольная команда Мурманской области «Mercs» (командир Дмитрий Афиногенов).

Программа турнира: 16 августа - заезд участников; 17 августа - 10.00 – начало регистрации; 15.00 – старт игры; 18 августа - 15.00 – окончание игры.

На игровую площадку допускаются только зарегистрированные команды. Вход для зрителей – свободный.

Кольский район, озеро Верхнее Собачье.

г.Мурманск

17 августа - 11.45

«Чайные бега». Благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш». 0+

г.Мурманск, Долина Уюта.

17 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 11 тур. Встречаются команды «Арсенал» и «Кандалакша».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1, Центральный стадион профсоюзов.

17 августа - 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. Финал Кубка Мурманской области по футболу, 11 тур. Встречаются команды «ГПС-Мурманск» и «КолАтом».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1, Центральный стадион профсоюзов.

19 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - АМК.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

20 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. ДинамоФССП - ГПС-Мурманск.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».