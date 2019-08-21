г.Ковдор

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Апатиты

24 августа – 14.00

Состоится очередная игра Чемпионата Мурманской области по футболу среди команд ФК «Химик» и ФК «Кандалакша».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

25 августа – 12.00

Состоится турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты». К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу и подавшие в установленные сроки заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше, в заявке на матч так же допускаются два участника не моложе (38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Мурманск

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».