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Мурманская область. Арктика22.08.19 08:30

Спортивная афиша

г.Ковдор

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.

г.Апатиты

24 августа – 14.00

Состоится очередная игра Чемпионата Мурманской области по футболу среди команд ФК «Химик» и ФК «Кандалакша».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

25 августа – 12.00

Состоится турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты». К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу и подавшие в установленные сроки заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше, в заявке на матч так же допускаются два участника не моложе (38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

23-25 августа - 11.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».

г.Мончегорск. Водная станция.

г.Оленегорск

24 августа - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

1 сентября - 10.00-13.00.

Городской проект «Детский велозаезд».

ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс  «Долина Уюта».

24 августа - 14.00 и 17.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс  «Долина Уюта».

1 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-17.00

Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак «Северное сияние –

г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

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