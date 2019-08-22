Спортивная афиша
г.Ковдор
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион.
г.Апатиты
24 августа – 14.00
Состоится очередная игра Чемпионата Мурманской области по футболу среди команд ФК «Химик» и ФК «Кандалакша».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
25 августа – 12.00
Состоится турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты». К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу и подавшие в установленные сроки заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше, в заявке на матч так же допускаются два участника не моложе (38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
23-25 августа - 11.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча».
г.Мончегорск. Водная станция.
г.Оленегорск
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
ЗАТО г.Североморск
1 сентября - 10.00-13.00.
Городской проект «Детский велозаезд».
ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».
7 сентября
Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».
ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.
г.Мурманск
24 августа - 11.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00 и 17.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
1 сентября – 12.00
Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».
г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.
7 сентября – 12.00
Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».
г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.
7 сентября – 9.00-17.00
Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак «Северное сияние –
г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.