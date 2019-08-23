г.Ковдор

24 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».

г.Апатиты

24 августа – 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Кандалакша».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

25 августа – 12.00

Состоится турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты». К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу и подавшие в установленные сроки заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше, в заявке на матч так же допускаются два участника не моложе (38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Мончегорск

23-25 августа - 11.00

Парусной спорт. Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча». В традиционных соревнованиях по парусному спорту примут участие спортсмены из Мончегорска, Заполярного, Мурманска, Архангельска. Соревнования продлятся до 25 августа.

г.Мончегорск. Водная станция.

1 сентября – 15.00

День знаний МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3. МАУ СШОР, фойе стадиона.

1 сентября – 16.00

День открытых дверей МАУ СШОР № 1.

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

24 августа - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

ЗАТО г.Североморск

1 сентября - 10.00-13.00.

Городской проект «Детский велозаезд».

ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

24 августа - 11.00

Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «Марафон Север».

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

24 августа - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 августа - 18.00

Армрестлинг. Соревнования по армрестлингу «Битва титанов».

г.Мурманск, ул.Капитана Егорова, 13а. Клуб «Пинта».

25 августа - 12.00

Массовый спорт. Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор - родной город».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 10.

25 августа - 17.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «ФК «Мончегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

26 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. АМК - «Электрон».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «ГПС-Мурманск» - «Рубеж».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».

1 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-17.00

Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак «Северное сияние –

г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.