Спортивная афиша
г.Ковдор
24 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. Городской стадион «Чайка».
г.Апатиты
24 августа – 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Кандалакша».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
25 августа – 12.00
Состоится турнир по футболу среди ветеранов «Кубок администрации города Апатиты». К участию в соревнованиях допускаются команды, укомплектованные по произвольному принципу и подавшие в установленные сроки заявки на участие. Возраст участников от 40 лет и старше, в заявке на матч так же допускаются два участника не моложе (38 лет). Заявочный состав – 15 человек, игровой 8 (7+1) человек.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
30 августа и 1 сентября
Чемпионат и первенство по скалолазанию.
г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.
г.Мончегорск
24 и 25 августа - 11.00
Парусной спорт. Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча». В традиционных соревнованиях по парусному спорту примут участие спортсмены из Мончегорска, Заполярного, Мурманска, Архангельска. Соревнования продлятся до 25 августа.
г.Мончегорск. Водная станция.
1 сентября – 15.00
День знаний МАУ СШОР.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 3. МАУ СШОР, фойе стадиона.
1 сентября – 16.00
День открытых дверей МАУ СШОР № 1.
г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.
7 сентября – 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.
8 сентября – 10.00
Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.
8 сентября – 12.30
Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».
г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
24 августа - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
ЗАТО г.Североморск
1 сентября - 10.00-13.00.
Городской проект «Детский велозаезд».
ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».
7 сентября
Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».
ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.
г.Мурманск
24 августа - 10.00
Региональные массовые соревнования по велосипедному спорту «МарафонСевер». Соревнования такого формата пройдут впервые. Трасса проложена по бездорожью Долины Уюта, дистанции – 7,25 и 50 км. Результаты соревнований войдут в тройной зачёт.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
24 августа - 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу. 12 тур. Встречаются команды: «ГПС-Мурманск» и «Мончегорск».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 августа - 18.00
Армрестлинг. Соревнования по армрестлингу «Битва титанов».
г.Мурманск, ул.Капитана Егорова, 13а. Клуб «Пинта».
25 августа - 12.00
Массовый спорт. Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор - родной город».
г.Мурманск, ул. Маклакова, 10.
25 августа - 17.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «ФК «Мончегорск».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
26 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. АМК - «Электрон».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
27 августа - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «ГПС-Мурманск» - «Рубеж».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 августа - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта».
1 сентября – 12.00
Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».
г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.
7 сентября – 12.00
Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».
г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.
7 сентября – 9.00-17.00
Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак «Северное сияние –
г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.