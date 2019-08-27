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Мурманская область. Арктика27.08.19 08:30

Спортивная афиша

г.Ковдор

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Полярные Зори

4 и 5 сентября – 15.00

Городской турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 19-ой Спартакиады трудящихся г.Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 13-ой городской Спартакиады «Старшее поколение».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Мончегорск

1 сентября – 15.00

День знаний МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3. МАУ СШОР, фойе стадиона.

1 сентября – 16.00

День открытых дверей  МАУ СШОР № 1.

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

7 сентября – 12.00

Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект.

8 сентября – 12.00

Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск. Лесопарк.

ЗАТО г.Североморск

1 сентября - 10.00-13.00.

Городской проект «Детский велозаезд».

ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

27 августа - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «ГПС-Мурманск» - «Рубеж».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 августа - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по летнему биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс  «Долина Уюта».

1 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-17.00

Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак .

г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

 

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