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Мурманская область. Арктика30.08.19 08:30

Спортивная афиша

г.Ковдор

30 августа и 1 сентября

Чемпионат и первенство по скалолазанию.

г.Апатиты, Хибинские горы, ущелье Скальное и ущелье Голубых озер.

г.Полярные Зори

4 и 5 сентября – 15.00

Городской турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 19-ой Спартакиады трудящихся г.Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 13-ой городской Спартакиады «Старшее поколение».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Апатиты

31 августа

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию «Мемориал Н. Калюкина». Соревнования проводятся с 1991 года в честь группы альпинистов, погибших 13 июля 1990 года на пике Ленина (Памир) на высоте 6300 м, в числе которых был апатитчанин Николай Калюкин.

Соревнования пройдут в двух видах - трудность и скорость.

г.Апатиты, Скальное ущелье Хибин.

31 августа – 14.00

Состоится игра 13 тура Чемпионата Мурманской области по футболу между футбольными клубами «Химик» (г.Апатиты) и «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

7 сентября

На прогулочной лыжной трассе «Дорога жизни» состоится легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Апатиты. В программе старты на дистанциях 1, 2, 4 и 10 километров в зависимости от возрастной группы.

г.Апатиты, прогулочная  лыжная трасса «Дорога жизни».

21 сентября -19 декабря

В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока:  Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).

Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

1 сентября – 15.00

День знаний МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3. МАУ СШОР, фойе стадиона.

1 сентября – 16.00

День открытых дверей  МАУ СШОР № 1.

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

30 августа - 19.00

Товарищеская встреча по хоккею среди команд «Северсталь» (г.Череповец) и «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

7 сентября – 12.00

Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект.

8 сентября – 12.00

Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск. Лесопарк.

ЗАТО г.Североморск

1 сентября – 11.00-13.00

В североморском городском парке будет дан старт второму этапу городского массового проекта «Детский велозаезд» для детей от 1 до 10 лет. Мероприятие пройдёт в рамках праздника «Первоклассное шоу на новой сцене».

К участию в проекте приглашаются юные любители передвижения на велосипеде, беговеле или самокате. Участвовать можно как индивидуально, так и семьей, группой.

Программа мероприятия: 11.30-12.00 – регистрация участников (дети от 1 до 10 лет); 12.00-12.10 – общее построение, открытие 2 этапа городского массового проекта «Детский велозаезд»; 12.10 – старт участников по возрастам на дистанции 1 км.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк «Аллея спорта».

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

30 августа – 16.00

Начнутся соревнованиями по настольному теннису.

г.Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

30 августа - 20.00

Торжественная церемония открытия международных соревнований Летние Баренц игры.

Баренц игры проходят под девизом «Обмен арктическим духом». В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте от 15 до 25 лет из России, северной части Норвегии, Швеции и Финляндии. В этом году Летние Баренц игры пройдут по 13 видам спорта. Общее количество участников – 640 человек. Спортивные соревнования завершатся 1 сентября.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

31 августа - 20.00

Состоится торжественная церемония закрытия Летних Баренц игр.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

1 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 10.

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-17.00

Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак.

г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

 

Комментарии

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