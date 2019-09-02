г.Полярные Зори

4 и 5 сентября – 15.00

Городской турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 19-ой Спартакиады трудящихся г.Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

4 сентября – 18.00

Соревнования по легкой атлетике 13-ой городской Спартакиады «Старшее поколение».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Апатиты

7 сентября

На прогулочной лыжной трассе «Дорога жизни» состоится легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Апатиты. В программе старты на дистанциях 1, 2, 4 и 10 километров в зависимости от возрастной группы.

г.Апатиты, прогулочная лыжная трасса «Дорога жизни».

21 сентября -19 декабря

В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока: Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).

Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

7 сентября – 12.00

Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект.

8 сентября – 12.00

Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск. Лесопарк.

г.Островной

2 сентября - 18.00

Чемпионат города по волейболу. Соревнования пройдут со 2 по 7 сентября.

г. Островной, ул. Бессонова, 2. Школа № 284.

ЗАТО г.Североморск

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

2 сентября – 9.00

Состоится пресс-конференция с победителем и трехкратным серебряным призером Первенства мира по плаванию Самусенко Павлом.

Участники пресс-конференции:- председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; победитель и трёхкратный серебряный призёр Первенства мира по плаванию Самусенко Павел; первый тренер спортсмена, тренер-преподаватель ДЮСШ г. Полярные Зори Заднепровская Оксана Вячеславовна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; директор ГАУМО «КСШОР» Гузенко Елена Николаевна.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, каб. 339, конференц-зал.

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-17.00

Фестиваль спорта «Гольфстрим». В программе: парад авто, мототехники; заезд на беговелах; соревнования по роллер спорту; массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках; массовый легкоатлетический пробег; заплыв через Кольский залив; соревнования по велоспорту; соревнования по мини-футболу; соревнования по регби; полоса препятствия «Сrazy миля - 5»; соревнования по «парковым» шахматам; пожарная тяга; гольф; интернациональная выставка собак.

г.Мурманск, Кольский мост и площадки под мостовым переходом.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.