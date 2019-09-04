Спортивная афиша
г.Полярные Зори
4 и 5 сентября – 15.00
Городской турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.
4 сентября – 18.00
Соревнования по легкой атлетике 19-ой Спартакиады трудящихся г.Полярные Зори.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.
4 сентября – 18.00
Соревнования по легкой атлетике 13-ой городской Спартакиады «Старшее поколение».
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.
г.Апатиты
7 сентября
На прогулочной лыжной трассе «Дорога жизни» состоится легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Апатиты. В программе старты на дистанциях 1, 2, 4 и
г.Апатиты, прогулочная лыжная трасса «Дорога жизни».
21 сентября -19 декабря
В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока: Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).
Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.
г.Апатиты.
г.Мончегорск
7 сентября – 14.00
Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.
8 сентября – 10.00
Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.
8 сентября – 12.30
Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».
г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
7 сентября – 12.00
Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект.
8 сентября – 12.00
Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.
г.Оленегорск. Лесопарк.
ЗАТО г.Североморск
7 сентября
Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».
ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.
г.Мурманск
7 сентября – 12.00
Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».
г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.
7 сентября – 9.00-21.00
В этом году международный спортивный фестиваль «Гольфстрим» развернётся не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов, Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.
Программа мероприятий в районе Кольского моста:
10.00 – 17.00 – культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки;
10.00 – 20.00 – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).
13.00 – 13.30 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива);
9.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);
9.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);
9.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив);
11.00 – 16.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив);
11.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);
13.30 – 14.30 – заплыв через Кольский залив;
13.35 – 13.50 – парад авто-мототехники (мостовой переход через Кольский залив);
13.40 – 13.55 – соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив);
13.50 – 14.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив);
14.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);
14.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);
14.00 – 14.40 – легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив);
14.20 – 15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.
Программа мероприятий на площади Пять Углов:
13.00 – 17.00 – соревнования по стритболу;
15.00 – 17.00 – заезд на беговелах и самокатах;
14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома № 11;
13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля;
18.30 – 21.00 – награждение победителей и призёров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием АО «Отель «Арктика».
Программа мероприятий во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов:
11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).
Программа мероприятий на стадионе «Строитель»:
13.00 – 15.00 – соревнования по гольфу.
Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.
Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (Улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.