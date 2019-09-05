На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
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Мурманская область. Арктика05.09.19 08:30

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

5 сентября – 15.00

Городской турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Апатиты

7 сентября

На прогулочной лыжной трассе «Дорога жизни» состоится легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Апатиты. В программе старты на дистанциях 1, 2, 4 и 10 километров в зависимости от возрастной группы.

г.Апатиты, прогулочная  лыжная трасса «Дорога жизни».

21 сентября -19 декабря

В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока:  Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).

Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу: Мончегорск – Ковдор.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Турнир по футболу среди спортсменов МАУ СШОР.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Открытый турнир по скейтбордингу «Олли!».

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

7 сентября – 12.00

Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект.

8 сентября – 12.00

Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск. Лесопарк.

ЗАТО г.Североморск

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-21.00

В этом году международный спортивный фестиваль «Гольфстрим» развернётся не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов, Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.

Программа мероприятий в районе Кольского моста:

10.00 – 17.00 – культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки;

10.00 – 20.00  – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).

13.00 – 13.30 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива);

9.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив);

11.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

13.30 – 14.30 – заплыв через Кольский залив;

13.35 – 13.50 – парад авто-мототехники  (мостовой переход через Кольский залив);

13.40 – 13.55 – соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив);

13.50 – 14.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам  (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 14.40 – легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив);

14.20 – 15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

Программа мероприятий на площади Пять Углов:

13.00 – 17.00 – соревнования по стритболу;

15.00 – 17.00 – заезд на беговелах и самокатах;

14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома № 11;

13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля;

18.30 – 21.00 – награждение победителей и призёров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием АО «Отель «Арктика».

Программа мероприятий во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов:

11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).

Программа мероприятий  на стадионе «Строитель»:

13.00 – 15.00 – соревнования по гольфу.

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (Улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

 

 

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