г.Кандалакша

7 сентября – 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

8 сентября - 11.00

Лёгкая атлетика. Чемпионат и первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

10-13 сентября

Футбол. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2019».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

8 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Апатиты

7 сентября

На прогулочной лыжной трассе «Дорога жизни» состоится легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Апатиты. В программе старты на дистанциях 1, 2, 4 и 10 километров в зависимости от возрастной группы.

г.Апатиты, прогулочная лыжная трасса «Дорога жизни».

8 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Оленегорск».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 сентября -19 декабря

В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока: Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).

Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

7 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор). г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 10.00

Футбол. Турнир среди спортсменов СШОР в рамках Декады здорового образа жизни.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 3.Спортивная арена МАУ СШОР.

8 сентября – 12.30

Сноубординг. Открытый турнир «Олли!» в рамках Декады здорового образа жизни.

г.Мончегорск, проп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

7 сентября – 12.00

Легкоатлетический пробег, посвящённый 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект.

8 сентября – 12.00

Первенство города Оленегорска по легкоатлетическому кроссу, посвящённое 70-летию образования города Оленегорска и Дню здоровья и спорта Мурманской области.

г.Оленегорск. Лесопарк.

8 сентября - 14.00

«AQUA-FEST». Если вы любитель или профессионал, в рамках события вы можете принять участие в первых гонках на надувных лодках, скорость и выносливость можно показать во время «забега в забродах», а также вас ждет морская дискотека. 16+

г.Оленегорск, Комсомольское озеро.

ЗАТО г. Островной

9 сентября - 13.00

Игровая спортивная оздоровительная программа «Все на велопраздник!». ЗАТО г. Островной, площадь микрорайона Гремиха.

ст.Лопарская

7 сентября - 12.00

Торжественное открытие XXIII традиционных саамских национальных игр.

Запланирована концертная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества мастера представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. По традиции гостей праздника будут угощать саамской ухой. Основу праздника составят национальные игры и состязания: метание аркана, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку». Ключевым событием спортивных соревнований станет женский саамский футбол.

Программа праздника: 11.30 – выставка декоративно-прикладного творчества; 12.00 – торжественное открытие праздника; 12.25 – концертная программа; 13.00 – соревнования по национальным видам спорта, угощение традиционной саамской ухой; 14.30 – турнир по саамскому футболу; 15.00 – перетягивание каната; 15.30 – награждение победителей и призёров.

ст.Лопарская, 16б. Площадка у сельского Дома культуры.

ЗАТО г.Североморск

7 сентября

Городские соревнования - легкоатлетический пробег «Осенний кросс».

ЗАТО г.Североморск. Загородный парк.

г.Мурманск

7 сентября – 12.00

Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор – родной город».

г.Мурманск, ул. Капитана Маклакова, 33.

7 сентября – 9.00-21.00

В этом году международный спортивный фестиваль «Гольфстрим» развернётся не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов, Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.

Программа мероприятий в районе Кольского моста:

10.00 – 17.00 – культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки;

10.00 – 20.00 – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).

13.00 – 13.30 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива);

9.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);

9.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив);

11.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

13.30 – 14.30 – заплыв через Кольский залив;

13.35 – 13.50 – парад авто-мототехники (мостовой переход через Кольский залив);

13.40 – 13.55 – соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив);

13.50 – 14.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);

14.00 – 14.40 – легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив);

14.20 – 15.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

Программа мероприятий на площади Пять Углов:

13.00 – 17.00 – соревнования по стритболу;

15.00 – 17.00 – заезд на беговелах и самокатах;

14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома № 11;

13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля;

18.30 – 21.00 – награждение победителей и призёров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием АО «Отель «Арктика».

Программа мероприятий во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов:

11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).

Программа мероприятий на стадионе «Строитель»:

13.00 – 15.00 – соревнования по гольфу.

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (Улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

7 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

7 и 8 сентября

Парусный спорт. Продолжение Чемпионата города Мурманска по парусному спорту в классе крейсерских яхт «Кубок Туломы-2019».

г.Мурманск, яхт-клуб ММТП (27-й км р. Туломы).

9 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - «Ветераны».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Динамо-ФССП» - АМК.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.