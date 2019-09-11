Спортивная афиша
г.Кандалакша
11-13 сентября
Футбол. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2019».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».
г.Кировск
14 сентября – 12.00
В районе озера Верхнее ЦДТ «Хибины» проводит профилактический марафон «Здоровый город». К участию в марафоне приглашаются обучающиеся образовательных организаций Кировска в 2-х возрастных категориях: 5-6 классы и 7-9-е классы. Регистрация участников: 5-6-е классы - 12.10; 7-8-е классы - 13.20; 9-е классы – 14.20.
г.Кировск, район озера Верхнее ЦДТ «Хибины».
г.Апатиты
21 сентября -19 декабря
В Апатитах состоится городская комплексная Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Программа соревнований делится на три самостоятельных блока: Летнее многоборье - 21 и 22 сентября (бег, подтягивания, отжимания, пресс, прыжок); Командные виды (стритбол 4-6 октября, настольный теннис 19-20 октября, волейбол 15-17 ноября); Зимнее многоборье 7-8 декабря (плавание, стрельба, лыжная гонка).
Соревнования Спартакиады пройдут для двух групп: предприятия и организации города Апатиты, учебные заведения профессионального образования.
г.Апатиты.
г.Мурманск
10 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «Динамо-ФССП» - АМК.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.