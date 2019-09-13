г.Кандалакша

13 сентября

Футбол. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч-2019».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

15 сентября - 9.00

Спортивная рыбалка. Чемпионат города Кандалакши по ловле рыбы спиннингом с берега оз. Плесозеро.

г.Кандалакша – г.Полярные Зори, 5-й км автодороги.

г.Ковдор

13 сентября - 18.00

Встреча со спортсменами и активистами. 16+

г.Ковдор, ул.Победы, 6. Молодёжный центр «Притяжение».

14 сентября - 14.00.

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) ФК «Кандалакша».

г.Ковдор, ул.Сухачева, 5а. Стадион «Чайка».

15 сентября - 11.00

Традиционный легкоатлетический пробег «Лейпи - Ковдор»

Ковдорский район, п.Лейпи.

г.Полярные Зори

14 сентября - 11.00

Заполярный этап «Забега атомных городов».

г.Полярные Зори, площадь имени А.С. Андрушечко.

14 и 15 сентября - 12.00

Кроссфит. Турнир по функциональному многоборью «Атомный заряд».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

14 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «ФК «Оленегорск».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

15 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (Полярные Зори) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

17 сентября

Лёгкая атлетика. Соревнования по легкоатлетическому бегу по программе 23-й Спартакиады учащихся образовательных учреждений города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

18 сентября

Баскетбол. Городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. Спортзал ГДК.

г.Кировск

14 сентября – 12.00

В районе озера Верхнее ЦДТ «Хибины» проводит профилактический марафон «Здоровый город». К участию в марафоне приглашаются обучающиеся образовательных организаций Кировска в 2-х возрастных категориях: 5-6 классы и 7-9-е классы. Регистрация участников: 5-6-е классы - 12.10; 7-8-е классы - 13.20; 9-е классы – 14.20.

г.Кировск, район озера Верхнее ЦДТ «Хибины».

14 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - ФК «Мончегорск».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

15 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (Кировск) - «ГПС- г.Мурманск».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

14-15 сентября – 10.00

На пейнтбольном стадионе пройдёт турнир по пейнтболу «Охотник на охотника – 2019». Соревнования проводятся в двух дивизионах, а также областной турнир. 14 сентября - дивизион Д 2 – команды общеобразовательных школ (до 1 победы), областной турнир среди вузов и сузов; 15 сентября - дивизион Д 1 – команды представленные участниками от 14 лет (игра 8 минут до 3 побед, участие платное).

г.Апатиты, пос. Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пейнтбольный стадион.

14 сентября – 14.00

Состоится игра 15 тура Чемпионата Мурманской области по футболу между футбольными клубами «Химик» (г.Апатиты) и «ГПС-Мурманск».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

14 сентября - 10.00

Пейнтбол. Турнир среди школьников и вузов.

г.Апатиты, ул.Восточная. Клуб «Хантер».

14 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «ГПС- г.Мурманск».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

14 и 15 сентября

Пройдут Чемпионат и Первенство Мурманской области, Чемпионат, Первенство и эстафета города Апатиты по спортивному ориентированию бегом.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», на лыжных трассах.

14 сентября – 18.00

Состоится конференция Федерации спортивного ориентирования Мурманской области. В повестке дня – выборы председателя федерации.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», зал хореографии Дворца спорта.

15 сентября

В помещении городского шахматного клуба состоится шахматный турнир по блицу, посвященный Дню города. К участию допускаются все желающие.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.

17, 18 и 20 сентября – 15.00

в Апатитах пройдёт Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Апатиты (II - V ступени).

В программе соревнований: 17 сентября - плавание 50 метров, 18 сентября - наклон, прыжок, отжимания (чаша и зал плавбассейна ФСК «Атлет»), 20 сентября – бег на 60 м, 1, 1.5, 2, 3 км, метание мяча и снаряда (стадион СШ «Олимп»).

Награждение победителей и призеров состоится на площадке победителя Декады, о месте и времени будет сообщено дополнительно.

г.Апатиты, ул.Ленина, 26, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 и 22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2, 3 км (в рамках Всероссийского «Кросса нации»); 22 сентября – испытания комплекса «ГТО» (подтягивания, отжимания, пресс, прыжок).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях 1 км для юношеских групп, 10 км для основного возраста.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

14 сентября - 18.00

Городские соревнования по трейлраннингу «Moncha-Yeti Trail».

г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч. Горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

15 сентября - 11.00

Парусный спорт. Первенство города «Закрытие навигации».

Мончегорск, ул.Бредова, 23а. Водная станция.

18-23 сентября - 15.00

Бокс. Чемпионат СевероЗападного федерального округа по боксу среди мужчин памяти И.Г. Ермакова.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск,

15 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - ФК «Кандалакша».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47а. Стадион «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

14 сентября в 12.00

IX открытый городской проект «Лесные паралимпийские игры» для людей с ограниченными возможностями здоровья. 6+

ЗАТО г.Североморск, район реки Средняя, озеро Домашнее.

г.Мурманск

14 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

15 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - ФК «Мончегорск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

16 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Рубеж» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

17 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Электрон» - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.