В Мурманской области отмечается снижение по платным услугам физической культуры и спортаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кафе из мусора и музыкальные инструменты из старой мебели – это наш пёстрый мир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.09.19 08:30

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

17 сентября

Лёгкая атлетика. Соревнования по легкоатлетическому бегу по программе 23-й Спартакиады учащихся образовательных учреждений города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

18 сентября

Баскетбол. Городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. Спортзал ГДК.

г.Апатиты

17, 18 и 20 сентября – 15.00

в Апатитах пройдёт Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Апатиты (II - V ступени).

В программе соревнований: 17 сентября - плавание 50 метров, 18 сентября - наклон, прыжок, отжимания (чаша и зал плавбассейна ФСК «Атлет»), 20 сентября – бег на 60 м, 1, 1.5, 2, 3 км, метание мяча и снаряда (стадион СШ «Олимп»).

Награждение победителей и призеров состоится на площадке победителя Декады, о месте и времени будет сообщено дополнительно.

г.Апатиты, ул.Ленина, 26, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 и 22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2, 3 км (в рамках Всероссийского «Кросса нации»); 22 сентября – испытания комплекса «ГТО» (подтягивания, отжимания, пресс, прыжок).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях 1 км для юношеских групп, 10 км для основного возраста.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

18-23 сентября - 15.00

Бокс. Чемпионат СевероЗападного федерального округа по боксу среди мужчин памяти И.Г. Ермакова.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Кола

17 сентября - 12.00

Областная военно-спортивная игра «Зарница». В областной военно-спортивной игре «Зарница», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 11 команд – около 80 школьников из Мурманска, Апатитов, Видяево, Кольского района, Заозерска, Оленегорска, Кировска. На теоретических и практических этапах игры командам предстоит продемонстрировать навыки строевой и стрелковой подготовки, оказания доврачебной помощи, знание истории России. Также в программе состязаний – метание гранаты на точность, сдача нормативов по надеванию противогазов, творческие конкурсы.

Кольский район, автодорога Р21 «Кола», 7 км.

г.Мурманск

17 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Электрон» - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга
17.09.19 13:58
Крупская 29, второй подъезд отопления нет
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Давид Осипович Вернер
17.09.19 12:16
Ого, сколько комментов! Зато все проголосовали за программы "Уютный город" и т.п., т.к. купились, обо городским властям мостить плиткой парки дешевле и нагляднее, чем ремонтировать дома горожан.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Людмила
17.09.19 09:42
Нет отопления на ул. Полухина д. 2.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:00«Вангелия». Художественный сериал, 6 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 29 копеек, курс евро понизился на 7 копеек-PRO ЭнергетикуТеплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 187 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика