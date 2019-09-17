г.Полярные Зори

17 сентября

Лёгкая атлетика. Соревнования по легкоатлетическому бегу по программе 23-й Спартакиады учащихся образовательных учреждений города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

18 сентября

Баскетбол. Городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. Спортзал ГДК.

г.Апатиты

17, 18 и 20 сентября – 15.00

в Апатитах пройдёт Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Апатиты (II - V ступени).

В программе соревнований: 17 сентября - плавание 50 метров , 18 сентября - наклон, прыжок, отжимания (чаша и зал плавбассейна ФСК «Атлет»), 20 сентября – бег на 60 м , 1, 1.5, 2, 3 км , метание мяча и снаряда (стадион СШ «Олимп»).

Награждение победителей и призеров состоится на площадке победителя Декады, о месте и времени будет сообщено дополнительно.

г.Апатиты, ул.Ленина, 26, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 и 22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2, 3 км (в рамках Всероссийского «Кросса нации»); 22 сентября – испытания комплекса «ГТО» (подтягивания, отжимания, пресс, прыжок).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях 1 км для юношеских групп, 10 км для основного возраста.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

18-23 сентября - 15.00

Бокс. Чемпионат СевероЗападного федерального округа по боксу среди мужчин памяти И.Г. Ермакова.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Кола

17 сентября - 12.00

Областная военно-спортивная игра «Зарница». В областной военно-спортивной игре «Зарница», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 11 команд – около 80 школьников из Мурманска, Апатитов, Видяево, Кольского района, Заозерска, Оленегорска, Кировска. На теоретических и практических этапах игры командам предстоит продемонстрировать навыки строевой и стрелковой подготовки, оказания доврачебной помощи, знание истории России. Также в программе состязаний – метание гранаты на точность, сдача нормативов по надеванию противогазов, творческие конкурсы.

Кольский район, автодорога Р21 «Кола», 7 км .

г.Мурманск

17 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Электрон» - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.