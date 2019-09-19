Спортивная афиша
г.Апатиты
20 сентября – 15.00
В Апатитах проходит декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Апатиты (II - V ступени).
В программе соревнований: 17 сентября - плавание
Награждение победителей и призеров состоится на площадке победителя Декады, о месте и времени будет сообщено дополнительно.
г.Апатиты, ул.Ленина, 26, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
21 и 22 сентября – 10.00
На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2,
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
22 сентября – 10.00
На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
г.Мончегорск
21 сентября - 17.00
Финальные бои Чемпионата СЗФО памяти И.Г. Ермакова по боксу среди мужчин 1979-
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка».
г.Мурманск
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.