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Мурманская область. Арктика19.09.19 08:30

Спортивная афиша

г.Апатиты

20 сентября – 15.00

В Апатитах проходит декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Апатиты (II - V ступени).

В программе соревнований: 17 сентября - плавание 50 метров, 18 сентября - наклон, прыжок, отжимания (чаша и зал плавбассейна ФСК «Атлет»), 20 сентября – бег на 60 м, 1, 1.5, 2, 3 км, метание мяча и снаряда (стадион СШ «Олимп»).

Награждение победителей и призеров состоится на площадке победителя Декады, о месте и времени будет сообщено дополнительно.

г.Апатиты, ул.Ленина, 26, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 и 22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2, 3 км (в рамках Всероссийского «Кросса нации»); 22 сентября – испытания комплекса «ГТО» (подтягивания, отжимания, пресс, прыжок).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях 1 км для юношеских групп, 10 км для основного возраста.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

21 сентября - 17.00

Финальные бои Чемпионата СЗФО памяти И.Г. Ермакова по боксу среди мужчин 1979-2000 г.р.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка».

г.Мурманск

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

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