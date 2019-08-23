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Мурманская область. Арктика23.08.19 07:30

Спортивная школа олимпийского резерва получила новый автобус в рамках реализации федерального проекта

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в целях оказания государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва получила новый микроавтобус, который будет использоваться для доставки спортсменов на тренировочные мероприятия, а также для их перевозки на соревнования.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, новая машина пришла к нам в рамках реализации мероприятия «Количество планируемых к приобретению автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8». Общий объем затраченных финансовых средств - 4386,9 тысячи рублей, из которых 3114,7 тысячи было выделено из федерального бюджета и 1272,2 тысячи рублей - из регионального бюджета.

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