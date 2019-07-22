Министерство спорта РФ поддерживает проект строительства спортивно-развлекательного центра в Мурманске в комплексе «Долина Уюта», сообщил глава министерства Павел Колобков журналистам во время сегодняшнего визита в Заполярье.

«Мы поддержали сейчас развитие спортивно-развлекательного центра, он будет здесь совсем недалеко, будет входить в общий спортивный кластер, я так понимаю», - сказал Колобков.

Министр отметил, что будущий центр будет многофункциональным, он сможет принимать помимо спортивных событий также концерты, встречи. Колобков добавил, что у региона есть потребность в таком объекте, и поэтому реализация проекта начнётся в ближайшее время. Кроме того, он отметил, что «спорт даёт толчок развитию экономики» и в качестве примера назвал появление частной гостиницы для спортсменов на территории Долины Уюта.

По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, спортивно-развлекательный центр станет частью будущего кластера «Заполярье». «То есть (это будет) многофункциональный комплекс, где будет и парковая зона с учетом климата нашего, для разных сезонов, чтобы люди отдыхали семьями, чтобы можно было туристов приглашать», - сказал он.

Вместе с тем, точные параметры стоимости и сроков строительства будущего спортивно-развлекательного центра ещё уточняются.

«Когда уже будет готов проект, будем говорить о конкретном финансово-экономическом обосновании. Конечно, это дорогое удовольствие, но жители Заполярья того заслуживают, он будет первый такой в регионе», - сказал врио губернатора, добавив, что проект строительства обсуждался, в том числе, с председателем правительства РФ.

Чибис также отметил участие Колобкова в принятии решения о создании спортивно-развлекательного центра и особо подчеркнул, что это первый визит министра спорта России в истории Мурманской области.

В настоящее время в Долине Уюта идёт строительство лыжероллерной трассы на 2,5 км, возведение системы искусственного оснежения. Также в планы обновления спортивной инфраструктуры входит расширение существующих биатлонных трасс дистанцией от 2,5 до 5 км и строительство новой, возведение покрытия для хоккейной площадки. По данным комитета физической культуры и спорта Мурманской области, стоимость работ составляет порядка 300 млн рублей.