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Мурманская область. Арктика09.07.18 12:02

Спортивные площадки становятся популярными у молодёжи

В Мурманске на обновленном стадионе у школы № 20 состоялись открытые городские соревнования по уличному спорту, организованные молодежным центром гражданско-патриотического воспитания (МАУ МП «Объединение молодёжных центров») совместно с молодёжным общественным объединением «Уличный спорт в городе Мурманске и Мурманской области».

Участие в мероприятии приняли юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет. Молодые люди соревновались в стритлифтинге (подтягивании на перекладине и отжиманиях на брусьях) и выходах силой. Девушки выясняли, кто лучший в подтягиваниях и обратных отжиманиях.

С появлением в Мурманске современных спортивных площадок, спорт на свежем воздухе становится всё более популярным у многих жителей заполярной столицы.

— Благодаря администрации города, тому, что сегодня спортивные площадки есть в каждом микрорайоне, такие виды спорта, как воркаут активно развиваются, у молодёжи, желающей вести здоровый образ жизни, есть хорошая поддержка, — рассказал начальник Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания Даир Абдурахманов.

За последние несколько лет городские власти построили более 110 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах Мурманска.

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