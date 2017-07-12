Спортивные школы Мурманска готовятся к новому сезону

Городские власти уделяют большое внимание развитию массового и профессионального спорта. Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска посетил детско-юношескую спортивную школу № 1 (переулок Казарменный, 19).

Спортшкола была основана в 1952 году. В учреждении обучаются около четырёхсот детей, с которыми работают 14 тренеров-преподавателей. Юные спортсмены занимаются гимнастикой и акробатикой. Воспитанники ДЮСШ № 1 являются победителями и призерами всероссийских соревнований, Чемпионатов и Первенств Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

– В городе разрабатывается серь`зная программа по развитию детско-юношеских спортивных школ, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Юные спортсмены показывают потрясающие результаты и достойны, заниматься в хороших условиях. Сейчас мы смотрим помещения и территорию, чтобы понять, что необходимо сделать в первую очередь.

Одним из пунктов модернизации спортивных учреждений станет изменения их статусов на школы олимпийского резерва. Это позволит улучшить материально-техническую базу, увеличить количество выездов на соревнования, учебно-тренировочные сборы и, как следствие, еще более повысить уровень подготовки спортсменов.