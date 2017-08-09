Спортивных и игровой площадок в Мурманске станет больше

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по устройству спортивных и игровой площадок на территории СОШ № 53 (Папанина, 3).

- Программа по организации пришкольных стадионов добралась и до этого учреждения, - рассказал Андрей Сысоев, - здесь обновятся два участка: с одной стороны школы расположатся детский игровой комплекс, а также место для игры в волейбол и мини-футбол. С другой - площадка со спортивными снарядами, которая будет оборудована специально для подготовки и сдачи норм ГТО.

Кроме того, будут установлены скамейки и урны, обновится система наружного освещения. Во всех зонах предусмотрено искусственное травмобезопасное покрытие, а стена возле будущей площадки ГТО будет расписана граффити.

Как отметил глава городской администрации, все эти спортивные сооружения будут доступны, в том числе, и для жителей микрорайона. Площадки можно будет использовать для прогулок и занятий спортом совершенно бесплатно.

В настоящее время на всех объектах выполнена планировка территории и асфальтирование, устанавливается игровое оборудование.

В планах городских властей на следующий год – продолжить благоустройство пришкольной территории.