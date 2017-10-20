Спортивными объектами могут пользоваться все желающие круглый год

Городские власти уделяют большое внимание развитию массового спорта и активного отдыха мурманчан всех возрастов. За последние годы в областном центре были модернизированы и выстроены заново более 100 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами.

Только в этом году в Мурманске модернизированы спортивные объекты и стадионы в пяти образовательных учреждениях. Кроме того, подготовлены детские игровые площадки с искусственным покрытием и малыми архитектурными формами на территории трех школ и гимназий.

Сейчас специалисты городских служб активно готовят к зимнему сезону действующие спортивные объекты. В частности, на стадионе, расположенном на улице Маклакова, полностью меняют защитное ограждение по периметру. Кроме того, заключаются договоры с подрядными организациями на уборку снега со спортивных площадок.

– Уникальность наших спортивных объектов заключается в том, что они рассчитаны на любую погоду. Это очень важно, учитывая суровый северный климат, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Количество занимающихся зимой северян ничуть не меньше, чем летом.

Стоит отметить, что освещение и содержание всех спортивных объектов взял на себя муниципалитет, а пользоваться ими могут все желающие.