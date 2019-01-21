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Мурманская область. Арктика21.01.19 14:48

Спортивными успехами отметили Всероссийский день снега в Кировске

В Кировске на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» 20 января состоялся региональный старт Всероссийского дня снега. По традиции День снега проводился в виде фестиваля, который включал в себя эстафету по лыжным гонкам, горным лыжам (параллельный слалом), зимний футбол, показательные выступления по фристайлу, а также работу молодёжной дискуссионной площадки и различные зимние забавы.

Открыла фестиваль директор ГАУМО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту» (главный судья соревнований) Дружинина Екатерина Эдриховна, после чего на старте для участников праздника был представлен зимний номер от шоу-балета «Альянс», а затем под руководством ростовой куклы Йети состоялась всеобщая спортивная разминка.

Соревнования по параллельному слалому проходили на учебном склоне. В спуске приняли участие 16 юных горнолыжников. Им предстояло пройти по двум трассам (красной и синей) и по сумме нескольких заездов определить сильнейших.

Здесь же чуть позже выступали фристайлисты, которые под бурные овации зрителей и болельщиков поразили всех мастерством выполнения акробатических прыжков с трамплина. Данная площадка была самой зрелищной и собрала максимальное количество зрителей и болельщиков.

Недалеко от подъёмника расположились футболисты (матчи проходили в двух возрастных группах) и команды-участницы лыжной эстафеты.

А внутри горнолыжного домика собрался молодёжный дискуссионный клуб, где обсуждалась тема развития зимних видов спорта и привлечения молодёжи к физкультурным и спортивным мероприятиям.

Всем участникам соревнований была вручена сувенирная продукция и сертификаты Министерства спорта Российской Федерации.

Среди футболистов  призы забрал футбольный клуб Кукисвумчорра, выставивший сразу 2 команды – «Ахмат-1» и «Ахмат-2».

В соревнованиях по слалому определились по 4 лучших лыжника среди мальчиков и девочек. Девочки: 1 место Круковская Екатерина, 2 место Павловская Ксения,  3 место Бакшеева Ольга, 4 место Терехова Кристина. Мальчики: 1 место Березкин Максим, 2 место Зиновьев Иван, 3 место Иванов Арсений, 4 место Шевкунов Даниил.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, все участники соревнований договорились встретиться в 2020 году на том же самом месте и при любой погоде.

 

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