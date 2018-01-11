Спортивный фейерверк на «Салме» состоится 13 января

13 января горнолыжный комплекс Кольской АЭС приглашает всех на грандиозный семейный праздник. Впервые в канун старого Нового года на горе не просто пройдут традиционные соревнования по горным лыжам и сноуборду на приз директора Кольской АЭС, а состоится большой семейный праздник, подготовленный Кольской АЭС при поддержке профсоюзного комитета атомной станции.

С 16.00 до 18.00 территория горнолыжного комплекса на время превратится в большой спортивно-развлекательный комплекс. Свои увлекательные программы представят клубы при профкоме КАЭС: туристические «Вектор» и «ВОДИной», автоклуб «Салма», а также общественное движение профсоюзной и ветеранской организаций «Русский проект».

Северяне и гости города атомщиков в перерывах между подвижными развлечениями на свежем воздухе смогут послушать выступления артистов, провести фотосессии, принять участие в интересных конкурсах и основательно подкрепиться вкусняшками, приготовленными мастерами-кулинарами комбината общественного питания «КАЭС-Авто».

Вечером болельщики дружно будут поддерживать спортсменов. Побороться за престижный приз директора КАЭС приедут свыше 100 горнолыжников из разных городов России. В 18.00 состоится торжественное открытие турнира. В 18.30 будет дан старт соревнованиям сноубордистов, в 19.30 – горнолыжников.

А после награждения Кольская АЭС приготовила ещё один подарок. Для всех желающих будет организовано свободное ночное катание до двух часов ночи.

Для личных авто организованы места на парковке.

Автобусы из города Полярные Зори отправляются со штатных остановок в 15.30, 16.30 и 17.30. Обратно в город – в 19.00, 23.00, 0.30, 2.20.

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г.Полярные Зори. Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). Телефон (815-32)43271. www.salma-ski.ru, vk.com/salmaski, www.instagram.com/salmaski_pz/