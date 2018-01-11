Спортивный фейерверк на «Салме» состоится 13 январяВ ЗАТО Александровск проходит городская акция «Я скажу тебе спасибо!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.01.18 10:11

Спортивный фейерверк на «Салме» состоится 13 января

13 января горнолыжный комплекс Кольской АЭС приглашает всех на грандиозный семейный праздник. Впервые в канун старого Нового года на горе не просто пройдут традиционные соревнования по горным лыжам и сноуборду на приз директора Кольской АЭС, а состоится большой семейный праздник, подготовленный Кольской АЭС при поддержке профсоюзного комитета атомной станции.

С 16.00 до 18.00 территория горнолыжного комплекса на время превратится в большой спортивно-развлекательный комплекс. Свои увлекательные программы представят клубы при профкоме КАЭС: туристические «Вектор» и «ВОДИной», автоклуб «Салма», а также общественное движение профсоюзной и ветеранской организаций «Русский проект».

Северяне и гости города атомщиков в перерывах между подвижными развлечениями на свежем воздухе смогут  послушать выступления артистов, провести фотосессии, принять участие в интересных конкурсах и основательно подкрепиться вкусняшками, приготовленными мастерами-кулинарами комбината общественного питания «КАЭС-Авто».

Вечером болельщики дружно будут поддерживать спортсменов. Побороться за престижный приз директора КАЭС приедут свыше 100 горнолыжников из разных городов России. В 18.00 состоится торжественное открытие турнира. В 18.30 будет дан старт соревнованиям сноубордистов, в 19.30 – горнолыжников.

А после награждения Кольская АЭС приготовила ещё один подарок. Для всех желающих будет организовано свободное ночное катание до двух часов ночи.

Для личных авто организованы места на парковке.

Автобусы из города Полярные Зори отправляются со штатных остановок в 15.30, 16.30 и 17.30. Обратно в город – в 19.00, 23.00, 0.30, 2.20.

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г.Полярные Зори. Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). Телефон (815-32)43271. www.salma-ski.ru, vk.com/salmaski, www.instagram.com/salmaski_pz/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовало: 30 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Volk
11.01.18 07:47
Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРоссияне продолжают проедать накопленное ранее и брать деньги в кредит, чтобы выжить-PRO ВалютуЦены на нефть утром опускаются, меняя курсы валют-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в 2017 году достигла наибольшей за 3 года выработки электроэнергии - свыше 10 млрд кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика