Спортивный сезон 2018/2019 по биатлону только начался, а у нас уже есть первые победы и высокие достижения

Так, в столице Республики Башкортостан (Уфа) стартовало первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18–19 лет. Первой дисциплиной в соревновательной программе стал кросс-спринт. Среди девушек на дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами сильнейшей стала Эльмира Магомедова (ГАУМО «ДСШОР по ЗВС»), представляющая Мурманскую область. С отставанием в 324 сек второй стала представительница Тюменской области Ксения Шнейдер, третий результат – у Ангелины Медведевой из команды Новосибирской области (+43,8). Шестое место также завоевала представительница МОСШОР по ЗВС Усманова Лия; 14 место у Чекаловой Валерии; 34 место у Никульшиной Александры; 52 место у Силиной Ольги.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в гонке среди юношей на дистанции 4 км с двумя огневыми рубежами золото завоевал Александр Бабушкин – представитель Тюменской области. Серебряным призером стали биатлонисты из Удмуртии Евгений Емерхонов, бронза – у Максима Кожемякина (Новосибирская область). От нашей спортивной школы команду Мурманской области представлял Хасанкаев Артемий. Из 112 финишировавших спортсменов Артемий показал достойный результат - 6 место.

А в Архангельской области (Малиновка) в рамках Всероссийских соревнований на лыжероллерах среди лыжников - гонщиков прошли индивидуальные гонки свободным стилем на 15 км у женщин и 20 км у мужчин. У мужчин победу одержал Артём Мальцев, второе место занял Иван Кириллов, третье место занял наш спортсмен Александр Гребенько.