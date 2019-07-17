Спорткомплекс «Авангард» готовится к открытию сезона

Городской спортивный центр «Авангард» готовится к новому сезону. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонта большой чаши бассейна.

– Уже выполнены подготовительные работы. После проверки качества устройства гидроизоляции путем наполнения бассейна водой, рабочие приступят к завершающему этапу – облицовке стен и пола большой чаши бассейна кафельной плиткой, – рассказал директор спорткомплекса «Авангард» Сергей Негода. – Стоит отметить, что ремонт выполняется по новым технологиям.

Напомним, что «Авангард» был передан в муниципальную собственность осенью 2012 года, и за последние годы он полностью изменил свой облик.

– Отрадно, что центр превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который становится все более востребованным среди горожан. Ежедневно спорткомплекс посещают до 1500 человек, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – А главное, что работа по модернизации «Авангарда» продолжается.

В ближайшем будущем на его территории появится полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, конькобежными дорожками мирового стандарта, раздевалками и трибунами. Новый объект позволит более качественно вести подготовку мурманских спортсменов и принимать соревнования международного уровня.