«СпортМемы» - в областной научной библиотеке состоялась интеллектуальный турнир в необычном формате

Этим летом областная научная библиотека проведет для ребят из летних оздоровительных лагерей серию необычных познавательных встреч. Необычных потому, что встречи эти проходят на лестницах, которых в библиотеке великое множество.

Первыми гостями «лестничных» встреч стали старшеклассники из летнего оздоровительного лагеря школы № 26, для которых состоялся интеллектуальный турнир «СпортМемы». Ребята отвечали на вопросы на самые разные вопросы, связанные со спортом: об истории олимпийского движения, олимпийских рекордах и символах, футболе, нордической ходьбе и борьбе сумо. А один из вопросов звучал так: «Какой вид спорта называют «спортом домохозяек»?». Желающих дать правильные ответы оказалось очень много.

Необычный формат встречи позволил участникам чувствовать себя свободнее, с большим азартом отвечать на вопросы. В завершение турнира самые активные получили небольшие призы. А мурманская «научка» готовит место на лестнице для следующих участников.