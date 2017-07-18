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Мурманская область. Арктика18.07.17 12:22

«СпортМемы» - в областной научной библиотеке состоялась интеллектуальный турнир в необычном формате

Этим летом областная научная библиотека проведет для ребят из летних оздоровительных  лагерей серию необычных  познавательных встреч. Необычных потому, что встречи эти проходят на лестницах, которых в библиотеке великое множество.

Первыми  гостями «лестничных» встреч стали старшеклассники из летнего оздоровительного лагеря школы № 26, для которых состоялся интеллектуальный турнир «СпортМемы». Ребята отвечали на вопросы на самые разные вопросы, связанные со спортом: об истории олимпийского движения, олимпийских рекордах и символах, футболе, нордической ходьбе и борьбе сумо. А один из вопросов звучал так: «Какой вид спорта называют «спортом домохозяек»?». Желающих дать правильные ответы оказалось очень много.

Необычный формат встречи позволил участникам чувствовать себя свободнее,  с большим азартом отвечать на вопросы. В завершение турнира  самые активные получили небольшие призы. А мурманская «научка»  готовит место на лестнице для следующих участников.

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