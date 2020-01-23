Спортсмены из Мурманской области в составе российской команды участвуют в III юношеских зимних Олимпийских играх в швейцарской Лозанне

В самом разгаре выступления спортсменов Российской Федерации на III юношеских зимних Олимпийских играх в швейцарском городе Лозанна.

В смешанных командных соревнованиях (прыгуны с трамплина и лыжники-двоеборцы от мужчин и женщин) спортсмены Австрии одержали явную победу. Они доминировали в соревнованиях и заняли первое место, набрав в общей сложности 986,4 очка. Серебряную медаль с 938,0 очками завоевали японцы. Бронзовую медаль завоевала сборная Франция, набрав 886,7 очка.

Российская команда в составе Анны Шпыневой, Данила Садреева, Александры Тихонович и Владимира Малова (Мурманская область) заняла четвёртое место, уступив французам 6,3 очка.

Также прошли соревнования по хаф-пайпу среди мужчин. Российский райдер Ярослав Ленчевский занял 9-е место. Его лучшую попытку в финале судьи оценили в 63,33 балла. Победителем стал Рука Хирано из Японии (97,33 балла), серебро завоевал его соотечественник Кайшу Хирано (95,66 балла), третье место у Лиама Брирли из Канады. Мурманский сноубордист Никита Абозовик завершил соревнования на стадии квалификации, где он занял 11-е место.