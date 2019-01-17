Спортсмены Северного флота примут участие в чемпионате России по боевому самбо

Представители клуба смешанных единоборств Северного флота «Барс СФ» примут участие в чемпионате России по боевому самбо в Казани. Путёвку на чемпионат завоевал мичман Руслан Магомедгазиев, занявший второе место в весовой категории до 68 кг на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое проходило в городе-герое Мурманске.

Успешно выступили спортсмены клуба на чемпионате Мурманской области по смешанным боевым единоборствам ММА. В общекомандном зачёте они второй год подряд заняли первое место и получили переходящий кубок. Чемпионами региона по ММА стали пять представителей клуба: Магомедзапир Запиров, Нияз Магомедов, Казбек Губаев, Айвар Идрисов и Кемран Гасаналиев.

Как сообщает пресс-служба СФ, детский и юношеский составы клуба «Барс СФ» отличились на прошедшем в Мурманске турнире по кикбоксингу памяти чемпиона мира Тараса Далидовича, в котором участвовали более 120 юных бойцов в возрасте до 18 лет. Команда североморцев состояла из 13 спортсменов под руководством тренера Алексея Жбанова. По результатам соревнований они принесли в копилку клуба три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград, завоевав общекомандное первое место.

Напомним, клуб смешанных боевых единоборств «Барс СФ» был образован в 2015 году по инициативе мичмана Руслана Магомедгазиева, который стал руководителем и главным тренером клуба. Инициатива была поддержана командованием Северного флота. Для подготовки спортсменов был предоставлен универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» Североморске. В состав клуба вошли как опытные, так и молодые единоборцы, которые сразу стали успешно участвовать в соревнованиях на уровне Мурманской области, Северо-западного федерального округа и России по армейскому рукопашному бою, спортивному и боевому самбо, боксу, кикбоксингу, вольной борьбе, карате и ММА.

С 2017 года проводится набор в детскую и юношескую группы клуба.