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Мурманская область. Арктика24.01.19 10:10

Спортсмены Северного флота примут участие в первенстве Североморска по волейболу

В главной базе Северного флота — Североморске — стартовал открытый чемпионат города по волейболу. В соревнованиях примут участие лучшие волейбольные команды Северного флота «Альбатрос» и «Гроза» Кольской флотилии разнородных сил и армии ВВС и ПВО соответственно. Конкуренцию им составят три сильнейшие команды Мурманской области: сборная города-героя Мурманска, ещё один представитель регионального центра — команда «Динамо» — и команда трудового коллектива города Североморска «Северводоканал».

Игры будут проходить на площадке спортивного комплекса «Богатырь» по средам и пятницам в 21.00 и по воскресеньям в 10.30. Матчи расписаны до 10 февраля. В последний день пройдут заключительные две игры. Сборная Мурманска встретится с командой «Динамо», а волейболисты «Грозы» выйдут против «Альбатроса». Также 10 февраля состоится закрытие турнира и награждение призёров.

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