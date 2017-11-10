СПП Мурманской области завершил конкурсную программу регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане - 2017»

Региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2017» стартовал 13 октября с конкурса по морским профессиям и специальностям. В течение месяца на площадках работодателей и образовательных организаций прошли конкурсы по профессиям «Повар», «Кондитер», «Официант», «Продавец, контролер-кассир»; по специальности «Контролер банка».

Заключительными мероприятиями праздника стали конкурс по профессии «Электромонтажник судовой» и конкурс по специальности «Гостиничный сервис».

Конкурс по профессии «Электромонтажник судовой» прошел на базе филиала «35-й Судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка».

В соревновании приняли участие студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. По условиям конкурса к участию также были допущены молодые работники предприятий, имеющие стаж работы по указанной профессии до 1 года.

Традиционно соревнование включало проверку знания теории и практическую часть. В качестве проверки практических навыков учащиеся выполняли электромонтажные работы – сборку электрической схемы регулятора яркости лампы с распайкой радиодеталей на печатной плате.

Оценивало работу конкурсантов жюри из числа работников филиала «35й судоремонтный завод» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка».

Победителями конкурса профессионального мастерства по профессии «Электромонтажник судовой» в 2017 году стали: I место – Гарев Максим Викторович, электромонтажник судовой филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка»; II место – Старостенко Дмитрий Сергеевич, электромонтажник судовой филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»; III место – Пинчук Евгений Дмитриевич, курсант Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет».

Конкурс профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис» традиционно прошел на базе «Azimut отель Мурманск».

В соревновании приняли участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.

Первым этапом стала проверка знания теории – тестирование на основании действующих «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Практическая часть состояла из двух заданий: инспектирование гостиничного номера на предмет ошибок и конкурс презентаций. Инспектирование гостиничного номера стало уже традиционным конкурсом. За ограниченное время необходимо было осмотреть номер, подготовленный к заезду гостя, и исправить нарушения.

Конкурс презентаций проводился в этом году впервые. Участникам необходимо было максимально полно и интересно рассказать об отеле «AZIMUT Отель Мурманск 4*» и ответить на вопросы жюри.

При оценке выступления учитывалась полнота информации, знание профессиональных терминов, грамотность изложения, использование дополнительных источников при подготовке презентации, а также подача материала: внешний вид, оригинальность, уверенность выступающего.

Члены жюри из персонала отеля отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, а после подведения итогов конкурса поделились с учащимися советами о различных аспектах профессии: что важно в гостиничном бизнесе, какие личные и профессиональные навыки необходимо развивать, для того чтобы добиться успеха в выбранной профессии.

Победителями конкурса профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис» в 2017 году стали студенты ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»: I место – Жаркова Анастасия Олеговна; II место – Еремеева Елизавета Андреевна; III место – Рыбакова Анастасия Андреевна.

Итоговое награждение победителей (I-е места) конкурсов профессионального мастерства, прошедших в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане – 2017» пройдет 13 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели на выставке-конференции «СевТЭК: северный топливно-энергетический комплекс-2017» в АО «Отель «Арктика» (Azimut Отель Мурманск).