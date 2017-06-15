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Мурманская область. Арктика15.06.17 16:26

Спрос и контроль – работа управляющих компаний под присмотром администрации города

В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» городские власти строго контролируют работу управляющих компаний. В летний период стандартными нарушениями являются: захламленные контейнерные площадки, открытые подвалы и чердаки, неподобающее состояние детских площадок.

Сегодня специалисты Ленинского административного округа работали в районе домов №№ 16 и 18 по улице Коминтерна.

В администрацию округа поступили жалобы от жителей нескольких домов на неубранную территорию.

– Ранее мы выезжали по этим адресам, составили акты, вынесли предупреждение директору управляющей компании, – рассказала начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству администрации Ленинского административного округа Нина Мачина. – Сегодня мы видим, что управляющая компания практически полностью очистила территорию, тем самым выполнив предписания.

Всего с начала этого года специалистами только Ленинского округа было проведено 61 таких проверок работы УК, составлено 465 акта о нарушениях, из них 322 направлено для взыскания. Ответственным лицам, руководящим управляющими компаниями, назначено штрафов на сумму 5 млн. 840 тысяч рублей.

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