Спрос на кризисные центры в нашем регионе велик

В канун Дня защиты детей председатель профильного комитета регионального парламента Надежда Максимова посетила Мурманский социальный центр «Дом для мамы». Парламентарий обсудила с волонтерами общественной организации работу кризисных центров для матерей с детьми, вопросы трудоустройства многодетных мам, получение профессионального образования.

Социальный центр «Дом для мамы» предоставляет услугу временного проживания для беременных и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Надежда Максимова подчеркнула, что вопросы поддержки семей в Мурманской области находятся на особом контроле у представителей законодательной власти региона: «Чем больше будет таких организаций, тем проще нам будет выводить женщин из сложных жизненных ситуаций и помогать им. Я благодарна тем людям, которые приходят на помощь в трудный момент, оказывают моральную и материальную поддержку землякам».

Председатель организации Юлия Трифонова отметила, что спрос на подобные кризисные центры в регионе велик. С мамами работают психологи, организован быт и комнаты отдыха. Женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают всю необходимую помощь.

Волонтеры поблагодарили областных законодателей за внимание к их деятельности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.