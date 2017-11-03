Спрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах

Продажи молочных продуктов в России за 12 месяцев (на сентябрь 2017 года) уменьшились на 4,7% в натуральном выражении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Nielsen», проведенное в городах с населением более 10 тысяч человек. Рост продаж в денежном выражении в текущем году также замедлился - до 4,1%. В предыдущие годы продажи молочной продукции медленно, но росли (в 2015 году - на 1,3%, в 2014 году - на 4,5%).

Сильнее всего сократились продажи кефира (-8,4%), йогуртов (-5,8%), творога (-5,0%), сметаны (-4,2%) и пастеризованного молока (-2,5%), упали даже продажи глазированных сырков. Сырки, по данным исследования, попали в число наиболее подорожавших молочных продуктов: +11,9%, как и йогурты, а максимальный рост цены (+12,2%) зафиксирован на простоквашу.

Крупнейшие производители и продавцы согласны с тем, что спрос на молочную продукцию сократился.

Рост цен на молочную продукцию составил в среднем около 10%, что привело к снижению спроса, рассказал изданию представитель «Danone» в России. Другой источник, работник крупного ритейлера, сообщил, что крупные поставщики повысили цены на молочные продукты на 8-12% с начала года, небольшие региональные поставщики - на 12-18%.

Доходы населения снижались последние два-три года, потребители отказываются от йогуртов, сырков, молочных десертов и т. д. в пользу традиционных молока, кефира и ряженки, поясняет исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Долгое время производители более дорогих молочных продуктов, опасаясь снижения спроса, удерживали цены за счёт рентабельности, пояснил газете гендиректор «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. Однако, по его словам, возможности для удержания цен уже исчерпаны