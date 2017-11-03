В Мурманской области услуги высшего образования подорожали на 28%3 ноября перекроют движение на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.11.17 11:12

Спрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах

Продажи молочных продуктов в России за 12 месяцев (на сентябрь 2017 года) уменьшились на 4,7% в натуральном выражении, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Nielsen», проведенное в городах с населением более 10 тысяч человек. Рост продаж в денежном выражении в текущем году также замедлился - до 4,1%. В предыдущие годы продажи молочной продукции медленно, но росли (в 2015 году - на 1,3%, в 2014 году - на 4,5%).

Сильнее всего сократились продажи кефира (-8,4%), йогуртов (-5,8%), творога (-5,0%), сметаны (-4,2%) и пастеризованного молока (-2,5%), упали даже продажи глазированных сырков. Сырки, по данным исследования, попали в число наиболее подорожавших молочных продуктов: +11,9%, как и йогурты, а максимальный рост цены (+12,2%) зафиксирован на простоквашу.

Крупнейшие производители и продавцы согласны с тем, что спрос на молочную продукцию сократился.

Рост цен на молочную продукцию составил в среднем около 10%, что привело к снижению спроса, рассказал изданию представитель «Danone» в России. Другой источник, работник крупного ритейлера, сообщил, что крупные поставщики повысили цены на молочные продукты на 8-12% с начала года, небольшие региональные поставщики - на 12-18%.

Доходы населения снижались последние два-три года, потребители отказываются от йогуртов, сырков, молочных десертов и т. д. в пользу традиционных молока, кефира и ряженки, поясняет исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Долгое время производители более дорогих молочных продуктов, опасаясь снижения спроса, удерживали цены за счёт рентабельности, пояснил газете гендиректор «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. Однако, по его словам, возможности для удержания цен уже исчерпаны

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 360 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
Комментарий к новости:Есть ли в России компетентная лоцманская власть?
Юрий
01.11.17 15:26
Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го
Комментарий к новости:В Мурманской области средняя заработная плата врачей учреждений социальной защиты населения за март 2017 года приблизилась к 101 тысяче рублей
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика